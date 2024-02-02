شرطة جديدة.. خطة أمريكية لتأمين غزة بعد انتهاء الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن خطط أمريكية بشأن تأمين قطاع غزة تحسبًا لنهاية الحرب، تمثلت بتدريب عناصر محلية من غزة بهدف تأسيس "جهاز شرطة"، في وقت أثار مستقبل القطاع جدلًا حادًا بين واشنطن وتل أبيب.

وأفادت قناة (TV13) الإسرائيلية بأنها حصلت على معلومات حصرية، نشرتها أمس الخميس، تؤكد أن لدى واشنطن خطة لتأهيل وتدريب عناصر محلية من سكان غزة، لتصبح النواة الأولى لجهاز الشرطة كبديل لشرطة حركة حماس.

بديل محلي

وأكدت القناة أن تلك الرؤية التي تتبلور في واشنطن تجري بالتنسيق مع ما قالت إنها مصادر رفيعة المستوى في السلطة الفلسطينية في رام الله.

ووفق الخطة، ستقوم عناصر من الجيش الأمريكي بتدريب عناصر محلية في غزة، ومن ثم ستصبح تلك العناصر في المستقبل على رأس جهاز الشرطة المختص بفرض النظام في قطاع غزة.

القناة الإسرائيلية نبَّهت إلى أنه في الوقت الذي تبدي فيه الحكومة الإسرائيلية حالة من التردد بشأن اتخاذ قرار حول مستقبل القطاع عقب الحرب، تعمل الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية على خطط تتعلق بالمستقبل.

وكانت الأيام الأخيرة قد شهدت نشر تقارير إعلامية حول استعدادات تجري بالسلطة الفلسطينية بالتعاون مع واشنطن، تحسبًا لمشاركة السلطة في إدارة القطاع عقب الحرب الإسرائيلية، والتي تتركز حاليًا على المناطق الجنوبية، ولا سيما مدينة خان يونس، مع تقديرات باحتمال وصول العمليات إلى مدينة رفح.

وحول تحديد العناصر الملائمة في قطاع غزة لتصبح مستقبلًا على رأس جهاز الشرطة، تقول القناة إن اختيارهم يأتي بناء على قائمة يعدها مسؤولون كبار بالسلطة في رام الله.

تردد إسرائيلي

وعُرِض هذا المقترح على مسؤولين إسرائيليين لم تكشف القناة هُوِيّتهم، خلال اجتماع مع مسؤولين أمريكيين زاروا تل أبيب خلال الأيام الأخيرة، إلا أن تل أبيب لم ترسل ردها بعد إلى الأمريكيين.

وكان اجتماع قد عُقِد بين مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين في واشنطن، خلال الأيام الأخيرة، حصلت القناة على معلومات بشأنه، منها أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الإدارة الأمريكية عبر هؤلاء المسؤولين أنها "تجد صعوبات جمة في العثور على حل بشأن من يتولى المسؤولية عن فرض النظام والقانون في قطاع غزة بدلًا من شرطة حماس".

واقترح الأمريكيون على المسؤولين الإسرائيليين قيام الجيش الأمريكي بتدريب وتأهيل عناصر محلية في قطاع غزة، بشرط ألّا تكون تلك العناصر على صلة بحركة حماس.

نتنياهو يرفض

وأوضحت القناة أن الرسالة الإسرائيلية التي أكد عليها المسؤولون الإسرائيليون هي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "يُصر على عدم تولي السلطة الفلسطينية المسؤولية عن قطاع غزة في اليوم التالي للحرب".

واستغرب الأمريكيون تمسك نتنياهو بهذا الرد، في وقت لا يقدم فيه حلولًا بديلة، ومن ثم تتعمق الأزمة بين واشنطن وتل أبيب كلما رفض نتنياهو حلًا أمريكيًا بشأن إدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية قد أشارت إلى أن هناك بوادر لعودة ظهور شرطة حركة حماس في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية شمالي ووسط القطاع.