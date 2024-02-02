إغلاق عدة طرق في طولكرم وطوباس وجنين لارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إغلاق عدة طرق في محافظات طولكرم وطوباس وجنين، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها، ما يشكّل خطرا على المركبات، وذلك بفعل تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي الأخير.

وأفاد الدفاع المدني بأنه أغلق طريق جبارة-الكفريات في محافظة طولكرم بالكامل، ومنع مسير المركبات فيه. كما أغلق طريق العشارين-الفارعة في محافظة طوباس بسبب ارتفاع منسوب المياه في الطريق وغرق مركبة، حيث تمكنت طواقمه من الوصول إلى المركبة وإنقاذ فتاة من داخلها.

وفي محافظة جنين، أغلق الدفاع المدني طريق ميثلون- سيريس، بسبب ارتفاع منسوب المياه، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على معالجة الأمر.



