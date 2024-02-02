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إيران تعلن كشف عشرات الجواسيس في 28 دولة مرتبطين بالموساد

2/2/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنها كشفت عشرات الجواسيس في 28 دولة مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وأعلنت وزارة الاستخبارات أنها تعرفت على عدد من الجواسيس في طهران ومحافظات إيرانية و"تعاملت معهم".




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