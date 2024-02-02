إيران تعلن كشف عشرات الجواسيس في 28 دولة مرتبطين بالموساد

إيران تعلن كشف عشرات الجواسيس في 28 دولة مرتبطين بالموساد
التاريخ
2/2/2024 5:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إنها كشفت عشرات الجواسيس في 28 دولة مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".
وأعلنت وزارة الاستخبارات أنها تعرفت على عدد من الجواسيس في طهران ومحافظات إيرانية و"تعاملت معهم".
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