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الولايات المتحدة تحدد موعد الرد على هجوم البرج 22 وبنك أهدافها

2/2/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة ستضرب أهدافا في العراق وسوريا نهاية هذا الأسبوع، ردا على ضرب القاعدة الأمريكية في البرج "22".
وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين: "الأهداف المرصودة هي القوات والمنشآت الإيرانية، الضربات ستكون "متعددة المستويات"".
وفي وقت سابق، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى رد متدرج على الهجوم الذي أسفرعن مقتل ثلاثة من قواتها في البرج "22".
يذكر أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) أعلنت في 28 يناير عن تعرض قاعدة امريكية، على الحدود بين الأردن وسوريا للهجوم بطائرة مسيرة.

روسيا اليوم

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