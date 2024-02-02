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غارة إسرائيلية تستهدف جنوب دمشق

2/2/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ‏نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفة جنوب دمشق يوم الجمعة.


وقال المصدر "حوالي الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط جنوب دمشق.. وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".


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