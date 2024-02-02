مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 200 بحريق ضخم في العاصمة الكينية

MENAFN - Al Wakeel News)لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب نحو 200 شخص في حصيلة مرشحة للإرتفاع، إثر اندلاع حريق ضخم بسبب انفجار شاحنة محملة بالغاز صباح اليوم الجمعة في العاصمة الكينية.



وقال المتحدث باسم الحكومة إسحاق موورا، إن "شاحنة مجهولة الرقم ومحملة بالغاز انفجرت مما أدى إلى اشتعال كرة نارية ضخمة. وتسببت أسطوانة غاز طارت بفعل الضغط نحو شركة أورينتال جوداون، بتدمير مستودع للملابس والمنسوجات".



وقال الصليب الأحمر الكيني على حسابه على موقع (إكس) الجمعة، إن "الإجراءات المنسقة لمختلف وحدات التدخل أتاحت إجلاء 271 شخصاً إلى مرافق صحية مختلفة في نيروبي"، مشيراً إلى أن 27 شخصا تم علاجهم في موقع الحادث.



وأكدت السلطات الكينية السيطرة على الحريق فيما تعرضت المباني لأضرار بالغة.