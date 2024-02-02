الرئيس الإيراني: لن نبدأ حربا لكننا سنرد بقوة على أي هجوم

الرئيس الإيراني: لن نبدأ حربا لكننا سنرد بقوة على أي هجوم
التاريخ
2/2/2024 5:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن طهران لن تبدأ حربا، لكنها سترد بقوة وحزم إن أرادت دولة ما أن تهاجمها.
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