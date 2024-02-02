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بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية بشأن القبض على 4 إسرائيليين اجتازوا الحدود

2/2/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.


وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية.


وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة بالإخوة المواطنين بعدم تداول الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.


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