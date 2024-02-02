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القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس

2/2/2024 5:13:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

وتستمر كتائب القسام وسرايا القدس بالاشتباك مع جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 119 على التوالي مخلفة خسائر كبيرة بين صفوفه ومعداته .

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