القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس

القسام تستهدف ناقلة جند إسرائيلية بخان يونس
التاريخ
2/2/2024 5:13:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.
وتستمر كتائب القسام وسرايا القدس بالاشتباك مع جيش الاحتلال الاسرائيلي لليوم الـ 119 على التوالي مخلفة خسائر كبيرة بين صفوفه ومعداته .
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