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فيديو- زخات ثلجية في الكرك .. والبلدية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

2/2/2024 5:13:04 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت ادارة الارصاد الجوية مقطع فيديو يوثق بدء تساقط زخات ثلجية في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك .

وأعلنت بلدية الكرك الكبرى اليوم الجمعة حالة الطوارئ المتوسطة في مختلف المناطق التابعة للبلدية نظراً للظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.


ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار وذلك بسبب تشكل السيول نظرا لغزارة الأمطار حسب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.


وأكدت البلدية في بيان لها، أن جميع كوادر الطوارئ متواجدين في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات خلال ساعات المنخفض وتساقط الأمطار على الأرقام التالية :
0798746738
0799803343
0799032360
0797494747
0797351115

MENAFN02022024000208011052ID1107801617

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