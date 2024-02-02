فيديو- زخات ثلجية في الكرك .. والبلدية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

MENAFN - Al Wakeel News)نشرت ادارة الارصاد الجوية مقطع فيديو يوثق بدء تساقط زخات ثلجية في المزار الجنوبي بمحافظة الكرك .

وأعلنت بلدية الكرك الكبرى اليوم الجمعة حالة الطوارئ المتوسطة في مختلف المناطق التابعة للبلدية نظراً للظروف الجوية المتوقعة خلال الساعات المقبلة.



ودعت البلدية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وعبارات تصريف مياه الأمطار وذلك بسبب تشكل السيول نظرا لغزارة الأمطار حسب النشرات الجوية الصادرة عن دائرة الأرصاد الجوية.



وأكدت البلدية في بيان لها، أن جميع كوادر الطوارئ متواجدين في الميدان وعلى استعداد لاستقبال الملاحظات خلال ساعات المنخفض وتساقط الأمطار على الأرقام التالية :

0798746738

0799803343

0799032360

0797494747

0797351115