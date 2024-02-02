حزب المعسكر الاسرائيلي : سننسحب من الحكومة إذا رفض نتنياهو صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية

حزب المعسكر الاسرائيلي : سننسحب من الحكومة إذا رفض نتنياهو صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية
التاريخ
2/2/2024 5:13:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في حزب المعسكر قوله إنه إذا ساد الانطباع لديهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية، فسينسحبون من الحكومة.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "إذا أعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزة، فسننسحب من الحكومة الإسرائيلية".
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