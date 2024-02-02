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حزب المعسكر الاسرائيلي : سننسحب من الحكومة إذا رفض نتنياهو صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية

2/2/2024 5:13:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "هآرتس" عن مسؤول في حزب المعسكر قوله إنه إذا ساد الانطباع لديهم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض صفقة الأسرى لاعتبارات سياسية، فسينسحبون من الحكومة.


وأضاف المسؤول الإسرائيلي أنه "إذا أعلن نتنياهو عن حكم عسكري في غزة، فسننسحب من الحكومة الإسرائيلية".

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