يونيسيف: 17 ألف طفل في غزة يعيشون دون عائلاتهم

يونيسيف: 17 ألف طفل في غزة يعيشون دون عائلاتهم
التاريخ
2/2/2024 5:13:03 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن تقديراتها تفيد بأن 17 ألف طفل في غزة يعيشون دون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم.
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