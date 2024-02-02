إعلام إيرانى: مقتل مستشار من الحرس الثورى فى ضربة إسرائيلية على دمشق

إعلام إيرانى: مقتل مستشار من الحرس الثورى فى ضربة إسرائيلية على دمشق
التاريخ
2/2/2024 4:30:28 AM
(MENAFN
- Youm7) أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل مستشار من الحرس الثورى فى ضربة إسرائيلية بالعاصمة السورية دمشق، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
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