استشهاد 105 فلسطينيين فى قصف غزة خلال 24 ساعة.. وغارات مكثفة على خان يونس

MENAFN - Youm7) قالت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غز ، اليوم الجمعة، إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة، أدت إلى استشهاد 105 فلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فى مناطق مختلفة بقطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت أن قوات الاحتلال، تواصل مداهمة واقتحام مستشفى الأمل، ومحاصرة مستشفى ناصر، في خان يونس ، وتواصل قواته قصفهما مستهدفة الكوادر الطبية والمصابين والمرضى وآلاف النازحين.

وأشارت إلى وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى غزة الأوروبي جراء عمليات القصف في محيط المستشفى.

وأكدت الوزارة، أن قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات والقصف المدفعي على وسط وغرب خان يونس، وبلدتي بني سهيلة، وعبسان، ومناطق معن، والبطن السمين، والنمساوي، وجورة العقاد.

وقال شهود عيان، إن مدفعية الاحتلال قصفت حي أبراج طيبة في خان يونس، وجددت قصف وسط وغرب المدينة، لافتين إلى وقوع اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وسماع أصوات انفجارات وتبادل إطلاق النار في المدينة، ومناطق تل الهوى والزيتون في غزة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، الخميس، جراء العدوان الإسرائيلى المستمر على مواقع متفرقة في قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية وفى قطاع الدفاع المدنى، باستشهاد 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا في حي النصر شرق رفح.

واستشهدت امرأة وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على مدرسة الأمل التي تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب 13 شخصًا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بالقرب من مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب خان يونس.

ودفن مواطنون فلسطينيون جثامين خمسة شهداء في ساحة مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس، ليرتفع عدد جثامين الشهداء التي تم دفنها في ساحة المستشفى إلى 15، في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المستشفى، واجتياحه البري لمحافظة خان يونس.

وقالت مصادر طبية إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، يفتقرون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها وبتنسيق من خلال الأمم المتحدة، انتشلت جثامين 6 شهداء من منطقة شمال مخيم البريج، عند الحاجز العسكري الإسرائيلي الذي يفصل بين محافظتي غزة والوسطى، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.



