الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان دعم الحل الدبلوماسى على الحدود مع لبنان

MENAFN - Youm7) بحث وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن فى مكالمة هاتفية مع نظيره الإسرائيلى يوآف جالانت تحوّل إسرائيل إلى عمليات منخفضة الحدة فى غزة ودعم الحل الدبلوماسى على طول الحدود مع لبنان والاستقرار فى الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة أن الوزيرين أكدا مجددا أهمية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع.

يذكر أن كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة عاموس هوكستين أكد الاثنين الماضى، أن الإدارة الأمريكية تبذل كل ما في وسعها لتجنب أي تصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل.



وقال هوكستين ـ في مقابلة أوردتها قناة (الحرة) الإخبارية"إن الرئيس بايدن يعمل كل ما يلزم لتجنب حدوث أي تصعيد بين لبنان وإسرائيل من شأنه أن يوسع نطاق الصراع في المنطقة" .. محذرا في الوقت نفسه من عواقب وخطورة الصراع اللبناني ـ الإسرائيلي على حياة المدنيين.

وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة وقف الأعمال العدائية على الحدود بين الجانبين التي أدت إلى ارتفاع حالات النزوح الداخلي للابتعاد عن الصراع في المنطقة الحدودية ؛ مما يؤهل الجانبين الانخراط في مفاوضات جادة تضمن المزيد من الثوابت الأمنية للمدنيين.

وكانت الدولة اللبنانية قد طلبت في وقت سابق من مجلس الأمن التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 الصادر عن المجلس عام 2006، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة بالإضافة إلى دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة وتعزيز انتشارها جنوب نهر الليطاني بالتعاون مع اليونيفيل بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان.

وتضمن نص الشكوى المرفوعة إدانة الأعمال العدائية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي ضد لبنان تزامناً مع حربها على غزة وأدلة موثقة حول خرقها للقرار 1701 وقلب الحقائق من خلال تحميل لبنان مسؤولية التعدي على سيادتها وسلامة أراضيها.



