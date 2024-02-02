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السودان ترفض قرار أمريكا بفرض عقوبات على شركة تابعة لقواتها المسلحة

2/2/2024 4:30:25 AM
(MENAFN- Youm7) رفضت الخارجية السودانية قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة تابعة للقوات المسلحة السودانية.



وقالت الخارجية السودانية في بيان اليوم، إنها تعيد التذكير بأن القوات المسلحة السودانية هي الجيش الوطني الشرعي المنوط به الدفاع عن البلاد وشعبها وحماية الأمن القومي والسيادة الوطنية والمصالح العليا للسودان، إلى جانب اضطلاعه بدور أساسي في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي، باعتباره أقدم الجيوش بالقرن الأفريقي، وأكثرها خبرة ومهنية.



وأضافت الخارجية السودانية: لذلك فإن استهداف أي مؤسسة وطنية بحجة تبعيتها للقوات المسلحة لا يمكن فهمه إلا أنه محاولة لإضعاف الجيش الوطني، وهذا لا يشكل فقط تهديدا لاستقرار السودان ووحدته، وإنما سيساهم في تنامي مخاطر الإرهاب والجرائم العابرة للحدود والاضطراب الأمني بكل المنطقة.



وتابعت الخارجية السودانية قائلة: كما أن القرار الظالم يلحق ضررا بأكبر شركة زراعية وطنية، تساهم بقدر كبير في تحقيق الأمن الغذائي في السودان والإقليم، وقالت لقد بني القرار على مبررات واهية لا تصمد أمام أي فحص جاد أو تقييم موضوعي.



وأوضحت الخارجية السودانية، أن قرار وزارة الخزانة الأمريكية تضمن مزاعم تدعو للاستغراب، مثل الحديث عن "غسيل أموال القوات المسلحة"، وهي إشارة تجافي المنطق والمعقول، ويعكس اضطرابا وتناقضا في موقف الإدارة الأمريكية من الأزمة في السودان، حيث أكدت أن المليشيا الإرهابية تمارس التطهير العرقي، وجرائم تماثل الإبادة الجماعية.



وقالت الخارجية السودانية: فبعد أن أصدرت الحكومة الأمريكية قرارها المجحف أمس، كانت هناك تصريحات لسامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن المليشيا تمارس التطهير العرقي والجرائم ضد ملايين السودانيين، وأضافت الخارجية السودانية ومع ذلك تساوي الإدارة الأمريكية بين المليشيا الإرهابية والقوات المسلحة السودانية التي تتصدى لإرهابها وجرائمها ضد المواطنين العزل.



وأوضحت الخارجية السودانية: لقد كشف التقرير الأخير لخبراء الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1591 المسؤولين الحقيقيين عن استمرار الحرب في السودان، وإذا كانت الولايات المتحدة جادة في وقف الحرب، فعليها إلزام الدول التي تواصل تزويد المليشيا بالأسلحة الفتاكة أو تسهل وصولها إليها لتستمر في حربها ضد الشعب السوداني بالكف عن ذلك، بدلا من المواقف المضطربة والمتناقضة التي لا تؤدي إلا لتشجيع المليشيا الإرهابية للتمادي في جرائمها.



وأشارت الخارجية السودانية إن تصنيف المليشيا تنظيما إرهابيا في ضوء قراري مجلس الأمن 1373 و6712، لا يترك أي ذريعة لاعتبارها طرفا مساويا للجيش الوطني، أو التظاهر بالحياد بينهما.












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