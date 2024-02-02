القوات الأردنية تعتقل 4 إسرائيليين اجتازوا حدود المملكة

(MENAFN
- Youm7) صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ، أن قوات حرس الحدود ألقت أمس الخميس القبض على 4 إسرائيليين، بعد اجتيازهم الشريط الحدودي.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن المصدر أشار إلى أن التحقيقات كشفت بأن المتسللين اجتازوا الشريط الحدودي من الغرب باتجاه الشرق بطريق الخطأ وليس من بينهم جنود كما جرى تداوله، وتمت إعادتهم بالقنوات والطرق الرسمية
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