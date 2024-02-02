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‫ وزير المياه الفلسطينى: قوات الاحتلال تستخدم المياه كسلاح عقاب جماعى

2/2/2024 4:30:22 AM
(MENAFN- Youm7) اإلتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى المهندس مازن غنيم رئيس سُلطة المياه الفلسطينية والوفد المرافق له .



رحب سويلم ب غنيم ، مشيداً بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصرى والفلسطينى، ومشيراً لمتابعته الدائمة لما يواجهه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من هجمات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة والتي تمثل تهديداً خطيراً للوضع الإنساني بالقطاع، كما تثير الكثير من القلق فيما يخص توفير إحتياجات المياه للسكان المدنيين المحاصرين بالقطاع والتي تُعد خدمة انسانية يكفلها القانون الدولي والإنساني، فبالإضافة لما خلفه العدوان الاسرائيلى على الأراضى الفلسطينية المحتلة والذى حصد أرواح 27 ألف شهيد و 66 ألف مصاب حتى الآن ، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الإحتياجات الأساسية للحياه مثل المياه والغذاء والكهرباء يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة .



ومن جانبه، استعرض غنيم ممارسات الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة وإستخدامه للمياه كسلاح عقاب جماعى لسكان القطاع، بالإضافة لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من ممارسات في الضفة الغربية بالتحكم في مخزونات المياه الجوفية وحرمان السكان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في المياه، معرباً عن رغبته في تعزيز الإستفادة من الخبرات والكوادر المصرية في التعامل مع هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مجال المياه من خلال إتخاذ مجموعة من التدخلات العاجلة وبما يعمل على عدم تفاقم الاوضاع فى قطاع غزة .



وأكد سويلم على ترحيب الوزارة بتوفير كافه أشكال الدعم المطلوب للإخوة الفلسطينيين في مجال المياه بشكل عاجل عن طريق مجموعه من الاجراءات الآنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية ، هذا بالاضافة الى ترحيب الوزارة بنقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في مجالات حصاد مياه الأمطار والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية كإجراءات مستقبلية للتعامل مع تحديات المياه بالأراضى الفلسطينية.



كما أشار سويلم الى رغبته فى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وفلسطين في مجال إدارة الموارد المائية والتي تهدف لتنمية المهارات ورفع قدرات الكوادر الفنية بدولة فلسطين في مجالات التخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال إيفاد الأكاديميين والباحثين والكوادر الفنية من دولة فلسطين إلى مصر للتدريب وتبادل الخبرات ، حيث ترحب الوزارة بتقديم دورات تدريبية للجانب الفلسطيني عن طريق التعلم عن بعد Online .


















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