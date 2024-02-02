مستشفى الشهيد أحمد شوقى بجامعة عين شمس تستقبل وفدا من بوركينا فاسو

(MENAFN
- Youm7) استقبلت مستشفى الشهيد أحمد شوقى وفد من دولة بوركينا فاسو لتعزيز الرعاية الصحية للمسني وتأسيس مركز طبى متقدم فى بلادهم، وذلك
تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.
وتهدف الزيارة إلى الإستفادة من تجربتهم وفهم الخدمات المقدمة وكيفية تقديمها لمرضى كبار السن، وقام الوفد بفحص وتقييم الإمكانيات على تدريب شامل في مختلف تخصصات المستشفى الدمرداش، حيث يرغب الوفد فى تأسيس مركز طبى لرعاية المسنين فى بلادهم .
وفي إطار هذه الزيارة، قام الوفد بجولة شاملة داخل مستشفى المسنين برفقة الدكتورة رضوى مجدى نائب مدير مستشفي المسنين.
يعتبر هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات ووضع خطط مشتركة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لفئة مرضي كبار السن.
جانب من الزيارة
MENAFN02022024000132011024ID1107801475
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.