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مستشفى الشهيد أحمد شوقى بجامعة عين شمس تستقبل وفدا من بوركينا فاسو

2/2/2024 4:30:22 AM
(MENAFN- Youm7) استقبلت مستشفى الشهيد أحمد شوقى وفد من دولة بوركينا فاسو لتعزيز الرعاية الصحية للمسني وتأسيس مركز طبى متقدم فى بلادهم، وذلك
تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وتهدف الزيارة إلى الإستفادة من تجربتهم وفهم الخدمات المقدمة وكيفية تقديمها لمرضى كبار السن، وقام الوفد بفحص وتقييم الإمكانيات على تدريب شامل في مختلف تخصصات المستشفى الدمرداش، حيث يرغب الوفد فى تأسيس مركز طبى لرعاية المسنين فى بلادهم .
وفي إطار هذه الزيارة، قام الوفد بجولة شاملة داخل مستشفى المسنين برفقة الدكتورة رضوى مجدى نائب مدير مستشفي المسنين.

يعتبر هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات ووضع خطط مشتركة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لفئة مرضي كبار السن.


جانب من الزيارة








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