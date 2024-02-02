Friday, 02 February 2024 01:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محافظة القاهرة ترفع قيمة تذاكر الدخول لـ 5 حدائق.. التفاصيل

2/2/2024 4:30:22 AM
(MENAFN- Youm7) رفعت محافظة القاهرة ، تذاكر الدخول لبعض الحدائق المتخصصة واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة زيادة فئة التذاكر من 10 جنيه لـ 20 جنيه، على أن تكون سعر التذكرة للدخول للأطفال حتى 10 سنوات 10 جنيهات والكبار 20 جنيها للحدائق التالية:



الحديقة الدولية

حديقة العاشر

حديقة الحرية

حديقة العبور

حديقة الفنون



وأكدت ادارة الحدائق المتخصصة، أن القرار جاء لبعض الحدائق لمواجهة ارتفاع المرتبات واستهلاك الكهرباء والمياه ومصاريف الصيانة والتطوير المستمر بالحدائق.



وتضم العاصمة ما يقرب من 300 حديقة، وتنقسم هذه الحدائق إلى حدائق عامة وحدائق متميزة وحدائق متخصصة، ومشروع الحدائق المتخصصة مشروع تابع لمحافظة القاهرة وهو مشروع ذو طابع خاص لا يهدف للربح والمساحة الإجمالية للمشروع 249 فدانا و8 قراريط و10 أسهم، ويوجد 30 حديقة موزعة على مناطق القاهرة، وهى 9 حدائق بالمنطقة الغربية، و9 حدائق بالمنطقة الجنوبية، و8 حدائق بالمنطقة الشرقية، و4 حدائق بالمنطقة الشمالية.





قرار محافظة القاهرة

















MENAFN02022024000132011024ID1107801474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث