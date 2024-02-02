محافظة القاهرة ترفع قيمة تذاكر الدخول لـ 5 حدائق.. التفاصيل

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- Youm7) رفعت محافظة القاهرة ، تذاكر الدخول لبعض الحدائق المتخصصة واعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة زيادة فئة التذاكر من 10 جنيه لـ 20 جنيه، على أن تكون سعر التذكرة للدخول للأطفال حتى 10 سنوات 10 جنيهات والكبار 20 جنيها للحدائق التالية:
الحديقة الدولية
حديقة العاشر
حديقة الحرية
حديقة العبور
حديقة الفنون
وأكدت ادارة الحدائق المتخصصة، أن القرار جاء لبعض الحدائق لمواجهة ارتفاع المرتبات واستهلاك الكهرباء والمياه ومصاريف الصيانة والتطوير المستمر بالحدائق.
وتضم العاصمة ما يقرب من 300 حديقة، وتنقسم هذه الحدائق إلى حدائق عامة وحدائق متميزة وحدائق متخصصة، ومشروع الحدائق المتخصصة مشروع تابع لمحافظة القاهرة وهو مشروع ذو طابع خاص لا يهدف للربح والمساحة الإجمالية للمشروع 249 فدانا و8 قراريط و10 أسهم، ويوجد 30 حديقة موزعة على مناطق القاهرة، وهى 9 حدائق بالمنطقة الغربية، و9 حدائق بالمنطقة الجنوبية، و8 حدائق بالمنطقة الشرقية، و4 حدائق بالمنطقة الشمالية.
قرار محافظة القاهرة
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