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قمر التربيع الأخير لشهر رجب يزين السماء الليلة فى مشهد بديع

2/2/2024 4:30:22 AM
(MENAFN- Youm7) يشرق قمر التربيع الأخير لشهر رجب بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الجمعة 02 فبراير 2024،
وسيكون مشاهدا لبقية الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 02:17 صباحاً بتوقيت مكة (11:17 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير الفلكي.

ان من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح السبت وسيبقى مشاهداً في السماء إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر شعبان.








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