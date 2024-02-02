قمر التربيع الأخير لشهر رجب يزين السماء الليلة فى مشهد بديع

(MENAFN
- Youm7) يشرق قمر التربيع الأخير لشهر رجب بسماء مصر والوطن العربي بعد منتصف الليل اليوم الجمعة 02 فبراير 2024،
وسيكون مشاهدا لبقية الليل.
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 02:17 صباحاً بتوقيت مكة (11:17 مساءً بتوقيت جرينتش) ويكون أكمل ثلاث أرباع مداره حول الأرض هذا الشهر.
وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر، نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير الفلكي.
ان من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح السبت وسيبقى مشاهداً في السماء إلى يغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي.
خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس إستعدادا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر شعبان.
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