دراسة: زيادة العمل بالمنزل فى واحدة من كل 3 شركات ببريطانيا العام الماضى

MENAFN - Youm7) أكدت دراسة جديدة أن واحداً من كل ثلاثة أصحاب عمل شهد زيادة في عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل خلال العام الماضى، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، وجدت دراسة استقصائية أجريت على أكثر من 1000 مدير أن واحدًا من كل خمسة مديرين أبلغ أيضًا عن انخفاض مساحة العمل المادية كسبب لتنفيذ العمل من المنزل.

وحسب الدراسة يحق لأى شخص العمل لدى صاحب العمل لمدة 26 أسبوعًا أو أكثر أن يسأل عما إذا كان بإمكانه العمل بمرونة، والتغييرات الجديدة التي تم إدخالها على القانون ببريطانيا، فى أبريل الماضى، ستجعل هذا الحق ساريًا منذ اليوم الأول للتوظيف، حيث نشرت

Acas

مسودة جديدة لقواعد الممارسة بشأن طلبات العمل المرن لتوفير التوجيه ومساعدة الجميع على فهم التغييرات.

العمل من المنزل

وقالت الرئيس التنفيذى لـ"Acas" سوزان كلوز: "لقد كان هناك تحول عالمى إلى العمل المرن بعد الوباء ومن الواضح من استطلاعنا أن هناك شهية مستمرة بين الموظفين وأصحاب العمل"، واستفادت بعض الشركات من خلال خفض تكاليف المكاتب بالإضافة إلى جذب أفضل المواهب، يمكن للموظفين أن يجدوا العمل المرن ذا قيمة لتحقيق توازن أفضل في حياتهم العملية.

وأضافت أن العمل فى المنزل أو العمل المختلط ليس سوى بعض الأمثلة على مجموعة من ترتيبات العمل المرنة المتاحة، ويشجع مشروع القانون الجديد أصحاب العمل على اتباع نهج إيجابي تجاه العمل المرن ويغطي التغييرات الجديدة في القانون.

ويشير التقرير إلى أنه تم سؤال المشاركين عن مدى زيادة أو انخفاض نسبة الموظفين الذين يعملون من المنزل في أعمالهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وقال واحد من كل 10 أشخاص إن هناك زيادة كبيرة، بينما أبلغ 20% عن ارتفاع طفيف، وقال نصفهم إنه لم يحدث أي تغيير.