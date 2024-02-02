الجرارات تغزو أوروبا باحتجاجات المزارعين وإضرام النار بساحة لوكسمبورج ..صور

MENAFN - Youm7) انتشرت الاحتجاجات الزراعية التى بدأت في فرنسا منذ 4 أيام ، لتصل إلى دول أوروبية آخرى، مثل إسبانيا وألمانيا والبرتغال وبولندا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا، وذلك احتجاجا على لوائح الاتحاد الأوروبى.

احتجاجات المزارعين فى فرنسا





ووصل ما لا يقل عن 1000 جرار إلى بروكسل من أنحاء مختلفة من أوروبا لمحاولة إغلاق المدينة التي اجتمع فيها رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس ، في قمة غير رسمية، بهدف المطالبة بمزيد من الدعم للمهاجرين، وأدان المزراعون التكاليف الباهظة التي يواجهونها في اللوائح الجديدة لتحقيق أهداف المناخ والاستدامة الجديدة التي التزمت بها الدول الـ27.

ورغم أن السياسة الزراعية لم تكن جزءاً من أجندة الزعماء ــ الذين اجتمعوا في محاولة لإقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور روبان برفع حق النقض ضد المساعدات المشتركة التي تبلغ قيمتها 50 مليار دولار في أربع سنوات لأوكرانيا ــ فإن بعض الزعماء أعلنوا أنهم يريدون مناقشة هذه المسألة أيضًا.

احتجاجات المزراعين فى بلجيكا





وبحسب الإحصاء الأول لشرطة بروكسل، تجمع ما لا يقل عن 1000 جرار زراعي أمس الخميس في الشوارع المحيطة بالحي الأوروبي، بما في ذلك الساحة التي تتيح الوصول إلى المدخل الرئيسي للبرلمان الأوروبي وشوارع محيط المجلس حيث رؤساء الدول يصلون.

و صرح رئيس وزراء بلجيكا، الليبرالي ألكسندر دي كرو، بأنه يعتبر شكاوى المزارعين "مشروعة جزئيًا" لأنهم بذلوا بالفعل "جهودًا كثيرة" للتكيف مع التحول البيئي ويجب عليهم التأكد من أنهم "يحصلون على أسعار عادلة" لمنتجاتهم.

احتجاجات المزارعين





وفي محاولة لتهدئة معنويات المزارعين وقبل بضعة أشهر من الانتخابات الأوروبية في يونيو ، عرضت المفوضية الأوروبية تأجيل التزام المزارعين بتخصيص جزء من أراضيهم الزراعية جانباً لتلقي جزء من الدعم من الاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد.

وبدأ المزارعون إقامة حواجز على الطرق للشكوى من لوائح الاتحاد الأوروبي، ويهدد المنتجون من جنوب إيطاليا وسردينيا وصقلية بدخولها وعرقلة الوصول إلى العاصمة الإيطالية بجراراتهم، على غرار نظرائهم الفرنسيين.

وكان المزارعون ومربي الماشية الفرنسيون أول من تظاهروا ونفذوا حواجز على الطرق ضد لوائح الاتحاد الأوروبي، وبعد ساعات انضمت إليهم إيطاليا وبلجيكا والبرتغال وتبعتهم دول أخرى.

وفي البرتغال أيضًا، بدأت عمليات الإغلاق على الطرق القريبة من الحدود مع إسبانيا، وتوقعًا لنشوب فوضى ، دعا وزير الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية في الحكومة الإسبانية، لويس بلاناس، إلى اجتماع لمنظمات المزارعين ومربي الماشية اليوم الجمعة.

مظاهرات فى اسبانيا





ويريد منتجو الحبوب الفرنسيون، وهم أول من تحدثوا علناً، استعادة الرسوم الجمركية بما يتجاوز الحصص المفروضة على الواردات من أوكرانيا.

وقال المحتجون

إنهم "يشعرون بخيبة أمل شديدة" لرؤية استبعاد الحبوب من المنتجات الحساسة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي الحد من الزيادة في الرسوم الجمركية عليها.

الجرارات تغزو ايطاليا





الجرارات فى المانيا





الجرارات فى اوروبا





فرنسا





مظاهرات فى اوروبا







