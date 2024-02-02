كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان أول تدريبات مشتركة للقوات الخاصة عام 2024

(MENAFN
- Youm7) اختتمت قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الكورى الجنوبى أول تدريبات مشتركة هذا العام مع القوات الخاصة الأمريكية، اليوم الجمعة، وسط جهود مشتركة لتعزيز القدرات القتالية ضد التهديدات الكورية الشمالية.
وأجريت التدريبات في مجمع رودريجيز لايف فاير التابع للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بوتشيون على بعد 51 كيلومترًا شمال شرق العاصمة سول، من 22 يناير الماضي، بمشاركة قوات من كتيبة "نورث ستار" التابعة لقيادة الحرب الخاصة ومجموعة القوات الخاصة الأولى الأمريكية، وفقا لبيان للجيش الكوري الجنوبي، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناورات مختلفة، بما في ذلك مناورات الرماية القتالية والإسعافات الأولية والاستطلاع الخاص وتوجيه الدعم الجوي ، كما شكل الجانبان فرقًا مشتركة للقيام بمناورات استطلاع وتسلل لمدة يومين دون نوم لتحديد الهدف وتدميره من خلال محاكاة توجيه ضربات جوية.
وقال الجيش الكوري إن قيادة الحرب الخاصة ستحلل عن كثب نتائج التدريبات وستعزز التعليم والتدريب لتعزيز قدرات العمليات الخاصة المشتركة.
وأجريت التدريبات وسط تصاعد التوترات بسبب اختبارات الأسلحة المستمرة التي تجريها كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي يوم الثلاثاء الماضي.
كما أطلقت كوريا الشمالية اليوم الجمعة عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي، في أحدث سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ كروز لكوريا الشمالية هذا العام.
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