كوريا الجنوبية وأمريكا تجريان أول تدريبات مشتركة للقوات الخاصة عام 2024

MENAFN - Youm7) اختتمت قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الكورى الجنوبى أول تدريبات مشتركة هذا العام مع القوات الخاصة الأمريكية، اليوم الجمعة، وسط جهود مشتركة لتعزيز القدرات القتالية ضد التهديدات الكورية الشمالية.

وأجريت التدريبات في مجمع رودريجيز لايف فاير التابع للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية في بوتشيون على بعد 51 كيلومترًا شمال شرق العاصمة سول، من 22 يناير الماضي، بمشاركة قوات من كتيبة "نورث ستار" التابعة لقيادة الحرب الخاصة ومجموعة القوات الخاصة الأولى الأمريكية، وفقا لبيان للجيش الكوري الجنوبي، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأضاف البيان أن الجانبين أجريا مناورات مختلفة، بما في ذلك مناورات الرماية القتالية والإسعافات الأولية والاستطلاع الخاص وتوجيه الدعم الجوي ، كما شكل الجانبان فرقًا مشتركة للقيام بمناورات استطلاع وتسلل لمدة يومين دون نوم لتحديد الهدف وتدميره من خلال محاكاة توجيه ضربات جوية.

وقال الجيش الكوري إن قيادة الحرب الخاصة ستحلل عن كثب نتائج التدريبات وستعزز التعليم والتدريب لتعزيز قدرات العمليات الخاصة المشتركة.

وأجريت التدريبات وسط تصاعد التوترات بسبب اختبارات الأسلحة المستمرة التي تجريها كوريا الشمالية، بما في ذلك إطلاق عدة صواريخ كروز قبالة ساحلها الغربي يوم الثلاثاء الماضي.

كما أطلقت كوريا الشمالية اليوم الجمعة عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي، في أحدث سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ كروز لكوريا الشمالية هذا العام.









