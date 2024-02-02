سجن موظف بالاستخبارات الأمريكية بعد أكبر تسريب معلومات بتاريخ الوكالة

أصدرت محكمة أمريكية حكمها بسجن جوشوا شولت الموظف السابق بوكالة الاستخبارات الامريكية "CIA" بالسجن لمدة 40 عام بعد اتهامه في أكبر تسريب لمعلومات سرية بتاريخ الوكالة، وفقا لما ذكر

الموقع الرسمي

لوزارة العدل الامريكية.

بحسب شبكة سي ان ان، تم اتهام جوشوا شولت بتسليم كميات كبيرة من لبيانات السرية الى ويكيليكس عام 2016 وتم ادانته في عام 2022 بحمع ونقل معلومات الدفاع الوطني بشكل غير قانوني وعرقلة تحقيق جنائي وإجراءات هيئة المحلفين الكبرى، من بين تهم أخرى، كما أُدين في عام 2023 بتلقي وحيازة ونقل مواد إباحية للأطفال، وفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي.

عمل شولت كمهندس كمبيوتر في مركز الاستخبارات السيبرانية التابع

لوكالة الاستخبارات المركزية، وأنشأ أدوات إلكترونية يمكنها الحصول على البيانات من أجهزة الكمبيوتر دون أن يتم اكتشافها.

وقال ممثلو الادعاء، الذين طالبوا بسجنه مدى الحياة، في بيان، إن شولت "مذنب بالتجسس وقرصنة الكمبيوتر وازدراء المحكمة والإدلاء بإفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وحيازة صور ومقاطع فيديو لاعتداءات جنسية على أطفال".

أظهر التسريب الذي قام به المدان، وعرف باسم "الخزنة 7" الأساليب التي اتبعتها وكالة الاستخبارات المركزية في التسلل إلى هواتف "آبل" و"أندرويد" في العمليات خارج الولايات المتحدة بمهام التجسس، بالإضافة إلى تحويل أجهزة التلفزيون الذكية إلى أجهزة تنصت.،

وكان شولت ساهم في إعداد البرمجيات والشيفرات اللازمة لتحقيق تلك العمليات، في مقر الوكالة بمنطقة لانجلي في ولاية فرجينيا الأميركية، قبل اعتقاله

من جانبها، أصدرت

ويكيليكس

بيان قائلة فيه إن البيانات تم تقديمها بشكل مجهول من قبل مصدر أراد إثارة أسئلة تتعلق بالسياسة، وتحديدًا حول ما إذا كانت وكالة المخابرات المركزية قد تمادت بقدراتها على القرصنة وتجاوزت سلطتها.

وكان شولت استقال من وكالة الاستخبارات المركزية في نوفمبر، لكن في مارس 2017 ، نشرت ويكيليكس الدفعة الأولى من تسريبات

Vault 7، والتي نشأت من برنامجين تمكن شولت من الوصول إليهما، حسبما تظهر سجلات المحكمة.

وقال ممثلو الادعاء إن هذا كان أكبر اختراق في تاريخ وكالة الاستخبارات الامريكية ، كما أن نقل تلك المعلومات المسروقة إلى موقع ويكيليكس هو أحد أكبر عمليات الكشف غير المصرح بها عن معلومات سرية في تاريخ الولايات المتحدة.

خلال المرافعة النهائية في مايو، ندد شولت باتهامه ووصف ما يحدث معه "استثناء عن الجميع في تسريب المعلومات"، وقال: "المئات من الأشخاص كان لديهم الحق في الوصول الي المعلومات وكان بمقدورهم سرقتها".







