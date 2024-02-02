680 مليون دولار خسائر بوليفيا فى احتجاجات بسبب منع ترشح الرئيس السابق

MENAFN - Youm7) أعلنت السلطات البوليفية ، أن أكثر من 1000 سيارة و1174 راكباً تضرروا جراء حواجز الطرق المفروضة منذ 11 يوماً في أنحاء مختلفة من البلاد، والاحتجاجات التي اندلعت بسبب قرار المحكمة الدستورية في بوليفيا لمنع ترشح الرئيس السابق ايفو موراليس للانتخابات في 2025 .

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية إلى أن المحتجون في بوليفيا يطالبون بالاستقالة الفورية للقضاة الذين أبطلوا ترشيح موراليس الوحيد للانتخابات الرئاسية.

وأوضحت أن المحكمة العليا في بوليفيا ألغت ترشح إيفو موراليس الوحيد للحركة نحو الاشتراكية، وهو القرار الذي تم اتخاذه في مؤتمر الحركة نحو الاشتراكية الذي انعقد في بداية أكتوبر الماضى - لأنها اعتبرت أن الحزب فشل في الالتزام بمتطلبات الدعوة المنصوص عليها في نظامه الأساسي.

احتجاجات فى بوليفيا





ويلقي موراليس اللوم في هذه الأحداث على الرئيس الحالي لويس آرس ونائب الرئيس ديفيد تشوكيهوانكا، وكلاهما عضوان - مثل موراليس - في الحركة نحو الاشتراكية.

وتسببت الاحتجاجات في نقص الوقود وارتفاع الأسعار وخسائر اقتصادية تقدر بـ 680 مليون دولار، ولقد وضع الرئيس لويس آرسي على المحك،ولم ترغب الحكومة في قمع حواجز الطرق، التي تعتبرها "جزءاً من الثقافة السياسية للبلاد"، وإنه واثق من أنهم سوف يذوبون من تلقاء أنفسهم عندما يقترب الكرنفال، وهو عطلة مهمة للغاية بالنسبة للبوليفيين. وتتعلق المطالب بحرمان الرئيس السابق من الترشح لانتخابات عام 2025 من قبل المحكمة الدستورية المتعددة القوميات، وهي المؤسسة التي يصطدم بها المتظاهرون.

الاحتجاجات فى بوليفيا





وأعلن أحد المتظاهرين عبر التلفزيون المحلى: "لقد سئمنا النظام القضائي البوليفي الذي لا يفعل سوى الغش"، وكان الطريق الذى يمكن رؤيته بجانبه مليئا بالحجارة التي ألقيت في الأيام السابقة لمنع مرور السيارات . وفي أماكن أخرى، تعتبر أعمال مثل إغلاق الطرق بالحجارة جرائم، ولكن ليس في بوليفيا. على الأقل حتى الآن.

وفي خضم الصراع الحالي، قدم اتحاد الأعمال مشروع قانون لمعاقبة حواجز الطرق بالسجن، لأنها تمنع نقل البضائع وتسبب خسائر فادحة للمنتجين والتجار، وفي الوقت نفسه، أعلن نائب وزير التنسيق والإدارة الحكومية، جوستافو توريكو، أن "حواجز الطرق تشكل تقريباً جزءاً من ثقافة بوليفيا، والشعب لديه كل الحق في المنع، ولكن إذا كان الأمر مسألة شخصية، مثل تنحية "إيفو موراليس" فهذا خطأ".





بوليفيا والاحتجاجات ضد القضاء





ويطالب المتظاهرون باستقالة جميع المحاكم القضائية في البلاد، أما بالنسبة للحكومة، فإن ما تبحث عنه حقاً هو إيجاد طريقة لإلغاء الحكم الدستوري 1010/2023، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر من العام الماضي، والذي يمنع الرئيس من الحكم أكثر من مرتين، سواء بشكل مستمر أو متقطع، والذي تولى السلطة ثلاث مرات بالفعل، من اللعبة الانتخابية.

ويستند طلب الاستقالة العامة للمحاكم العليا إلى حقيقة أن ولاية أعضائها انتهت دستوريًا في 31 ديسمبر 2023. وقبل هذا التاريخ بوقت قصير، وافق حزب المؤتمر الشعبي العام على الحكم الذي يحرم موراليس من الأهلية، وأصدر أحكامًا أخرى لصالح الحكومة؛ وأخيراً، أمر بتمديد فترة صلاحيته والمحاكم الأخرى، حتى يتمكن البرلمان من تنظيم انتخابات قضائية.



