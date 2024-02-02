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تأهل فيروز أبو الخير وروان العربى وكنزى أيمن لربع نهائى سينسيناتى للاسكواش

2/2/2024 4:30:16 AM
(MENAFN- Youm7) تأهل الثلاثى المصرى روان العربى، فيروز أبو الخير، وكنزى أيمن إلى الدور ربع النهائى ببطولة سينسيناتى لسيدات الاسكواش ، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير حتى الخامس من فبراير المقبل، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.





وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ 16 كالتالى..



فوز فيروز أبو الخير هلى الانجليزية سارة جان بيري بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 5-11, 11-7, 11-5, 11-7.



فوز كنزي أيمن على الويلزية إيملي وايت لوك بنتيحة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 1-11, 11-9, 8-11, 13-11.



فوز روان العربي على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 8-11, 11-6, 9-11, 11-7, 11-9.



هزيمة ندين شاهين أمام الانجليزية جورجينا كيندي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-3, 11-5 .



هزيمة مريم متولي أمام الأمريكية أوليفيا ويفر بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-6, 12-10.












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