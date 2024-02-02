Friday, 02 February 2024 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فارس الدسوقى يتأهل لمواجهة محمد الشربينى فى ربع نهائى موتور سيتى للاسكواش

2/2/2024 4:30:16 AM
(MENAFN- Youm7) تأهل الثنائى المصرى فارس الدسوقى ومحمد الشربينى إلى الدور ربع النهائى ببطولة موتور سيتى لرجال الاسكوا ، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 31 يناير حتى الخامس من فبراير، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.



وجاءت نتائج المصريين في دور الـ 16 كالتالي..



فوز محمد الشربيني على الأمريكي تيموثي براونيل بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: -11, 11-7, 11-9, 10-12, 11-4.



فوز فارس الدسوقي على الكولومبي جوان فاراجاس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 12-10, 11-9, 11-6.



هزيمة إبراهيم القباني أمام الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 10-12, 11-4, 11-5.



هزيمة علي أبو العينين أمام البيروفي روي سواريز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-5, 13-11, 11-6.












MENAFN02022024000132011024ID1107801464

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث