زى النهارده.. الحضرى يقود الفراعنة لنهائى الكان

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 2 فبراير 2017 تأهل منتخب مصر لنهائى كأس الأمم الأفريقية التى استضافتها الجابون عقب مباراة ماراثونية بطلها الأول عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى الأسبق الذى لعب دور البطولة فى ركلات الترجيح التى أهدت الفراعنة تأشيرة الوصول لنهائى البطولة التى خسر لقبها فى النهاية أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

انتهت مباراة مصر وبوركينا فاسو التى جمعتهما على ملعب لاميتى بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، ضمن مشاركتهما بالدور نصف النهائى لبطولة الأمم الأفريقية 2017، بفوز الفراعنة بنتيجة 4 / 3 بركلات الحظ الترجيحية، فى مباراة مثيرة وغنية بالاحداث الدراماتيكية.

نجح محمد صلاح فى إحراز هدف التقدم للفراعنة فى الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد استلام تمريرة سحرية من كهربا على حدود منطقة الجزاء، وسددها فى المقص على يمين حارس الخيول، وجاء الهدف على عكس سير المباراة بعدما كانت السيطرة بالكامل للمنتخب البوركينى.

نجح المنتخب البوركينى فى العودة سريعا للقاء وإحراز هدف التعادل فى الدقيقة 72 عن طريق بانسى، بعد استلامه عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها بيمناه على يمين الحضرى.

لجأ المنتخبان إلى ركلات الحظ الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى 1/1، لحسم المتأهل إلى الدور النهائى والتى حسمها الفراعنة بعد الفوز بنتيجة 4/3، وسدد للمنتخب المصرى كلا من عبد الله السعيد "أضاع"، ورمضان صبحى وأحمد حجازى ومحمد صلاح وعمرو وردة، فيما تصدى الحضرى لركلتى جزاء ووضع مصر فى المباراة النهائية.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.