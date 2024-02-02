فيتوريا لاتحاد الكرة: لا تحاسبونى على أفريقيا.. جئت لتحقيق حلم المونديال

MENAFN - Youm7) كشف مصدر مطلع فى اتحاد الكرة أن البرتغالى روى فيتوريا يرغب فى الاستمرار فى مهمته مع منتخب مصر رغم الإخفاق الكبير فى مشواره مع الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية.

وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.

وقال المصدر لـ"اليوم السابع" إن فيتوريا رد على مطالب اتحاد الكرة بالتنازل عن مستحقاته وفسخ العقد بالتراضى أن الفوز ببطولة الأمم الأفريقية لم يكن ضمن التحديات التى اتفق عليها المدرب مع حازم إمام.

وحسب المصدر فإن المدرب البرتغالى أبلغ اتحاد الكرة أنه تعاقد على مهمة محددة وهى الوصول لكأس العالم 2026 وبالتالى فهو مستمر فى مهمته.

وفى وقت سابق كشف مصدر داخل اتحاد الكرة آخر تطورات التفاوض مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بشأن فسخ العقد وحل أزمة الشرط الجزائي في عقده مع الجبلاية.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن اتحاد الكرة عرض على فيتوريا الحصول على مبلغ 300 ألف دولار للرحيل بالتراضي، مشيرا إلى أن المبلغ مُقسّم ما بين 200 ألف دولار راتب شهر يناير إضافة 100 ألف دولار من قيمة الشرط الجزائي.

وأوضح المصدر أن فيتوريا يرفض نهائيا التنازل عن أي مبلغ من قيمة الشرط الجزائي، ويتمسك بالحصول على 800 ألف دولار وهي قيمة راتب يناير والشرط الجزائي كامل.

وشدد المصدر على أن هناك 7 أعضاء في مجلس إدارة اتحاد الكرة استقروا على رحيل فيتوريا وتدعمهم وزارة الرياضة، بينما هناك عضوان بالمجلس يتمسكان ببقائه واستكمال مهمته.