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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2/2/2024 4:30:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 2 (كونا) --

الثاني من فبراير
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1971 - تشكيل الحكومة السابعة برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا بينهم نائبان من مجلس الأمة واستمرت حتى استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي وقدمت استقالتها في الثامن من فبراير عام 1975.
2003 - المحكمة الدستورية تقضي بوجوب استكمال مدة مجلس الأمة الدستورية المحددة بأربع سنوات ميلادية كاملة واعتبرت ال60 يوما التي أجيز فيها التجديد للمجلس قبل نهايته مخصصة لإجراءات الإعداد للانتخابات حيث تجري في آخر أيام ال60 يوما.
2010 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
2017 - الكويت تسلم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) تبرعا بقيمة مليوني دولار.
2017 - منتخب الكويت يحصد لقب بطولة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدولية السادسة للرماية ب21 ميدالية متنوعة بمشاركة 47 دولة. (النهاية)



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