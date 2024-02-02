حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 2 (كونا) --
الثاني من فبراير
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1971 - تشكيل الحكومة السابعة برئاسة الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وضمت 13 وزيرا بينهم نائبان من مجلس الأمة واستمرت حتى استكمال مجلس الأمة فصله التشريعي وقدمت استقالتها في الثامن من فبراير عام 1975.
2003 - المحكمة الدستورية تقضي بوجوب استكمال مدة مجلس الأمة الدستورية المحددة بأربع سنوات ميلادية كاملة واعتبرت ال60 يوما التي أجيز فيها التجديد للمجلس قبل نهايته مخصصة لإجراءات الإعداد للانتخابات حيث تجري في آخر أيام ال60 يوما.
2010 - مجلس الأمة يوافق على مشروع قانون إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
2017 - الكويت تسلم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) تبرعا بقيمة مليوني دولار.
2017 - منتخب الكويت يحصد لقب بطولة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الدولية السادسة للرماية ب21 ميدالية متنوعة بمشاركة 47 دولة. (النهاية)
MENAFN02022024000071011013ID1107801461
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