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(الخارجية) الأمريكية توافق على صفقة عسكرية للهند ب 4 مليارات دولار

2/2/2024 4:30:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية للهند تشمل بيع 31 مسيرة والصواريخ والقنابل والمعدات الأخرى ذات الصلة تبلغ كلفتها التقديرية 99ر3 مليار دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان مساء أمس الخميس إنها سلمت موافقة الخارجية بهدف "إخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل".
وأكدت أن الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند وتحسين أمن شريك دفاعي رئيسي لا يزال يشكل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والسلام والأمن والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وجنوب آسيا".
وأشارت إلى أنها "ستعمل على تحسين قدرة الهند على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تمكين دوريات المراقبة والاستطلاع بدون طيار في الممرات البحرية للعمليات".
وشددت على أن صفقة البيع المقترحة "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن تزويد الولايات المتحدة للهند بالمسيرات وذخائرها ومعداتها من شأنه أن يوفر لها "قدرة معززة على حفظ الأمن البحري".
وأكد في إيجاز صحفي بمقر الوزارة أن الصفقة توفر للهند "زيادة بمقدار 16 ضعفا في عدد الطائرات مقارنة بالمسيرتين من طراز (ام كيو- 9 أي) اللتين تستأجرهما حاليا" من شركة (جنرال اتوميكس) الأمريكية المتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة الطائرات المسيرة والرادارات والمعدات الكهربائية الضوئية. (النهاية)

رس ر / غ ع



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