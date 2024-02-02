(الخارجية) الأمريكية توافق على صفقة عسكرية للهند ب 4 مليارات دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية للهند تشمل بيع 31 مسيرة والصواريخ والقنابل والمعدات الأخرى ذات الصلة تبلغ كلفتها التقديرية 99ر3 مليار دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) في بيان مساء أمس الخميس إنها سلمت موافقة الخارجية بهدف "إخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل".
وأكدت أن الصفقة "ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند وتحسين أمن شريك دفاعي رئيسي لا يزال يشكل قوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي والسلام والأمن والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وجنوب آسيا".
وأشارت إلى أنها "ستعمل على تحسين قدرة الهند على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تمكين دوريات المراقبة والاستطلاع بدون طيار في الممرات البحرية للعمليات".
وشددت على أن صفقة البيع المقترحة "لن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".
ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن تزويد الولايات المتحدة للهند بالمسيرات وذخائرها ومعداتها من شأنه أن يوفر لها "قدرة معززة على حفظ الأمن البحري".
وأكد في إيجاز صحفي بمقر الوزارة أن الصفقة توفر للهند "زيادة بمقدار 16 ضعفا في عدد الطائرات مقارنة بالمسيرتين من طراز (ام كيو- 9 أي) اللتين تستأجرهما حاليا" من شركة (جنرال اتوميكس) الأمريكية المتخصصة في تصميم وتصنيع أنظمة الطائرات المسيرة والرادارات والمعدات الكهربائية الضوئية. (النهاية)
رس ر / غ ع
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