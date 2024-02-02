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وزير الدفاع الأمريكي: الشرق الأوسط يمر بلحظة خطيرة وسنواصل العمل لتجنب توسع الصراع

2/2/2024 4:30:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة خطيرة في الوقت الحالي مؤكدا مواصلة واشنطن العمل على تجنب توسع الصراع في المنطقة بينما تتخذ إجراءاتها للدفاع عن قواتها ضد الهجمات التي تتعرض لها منذ 17 أكتوبر الماضي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (بنتاغون) مساء أمس الخميس "إنها لحظة خطيرة في الشرق الأوسط" مضيفا "سنواصل العمل لتجنب صراع أوسع نطاقا في المنطقة لكننا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا وشعبنا".
وتابع أن الولايات المتحدة سيكون لها "رد متعدد المستويات" على هجوم الأحد الماضي ضد قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات بجروح حالة بعضهم حرجة.
وأضاف "لدينا القدرة على الرد عدة مرات اعتمادا على الوضع" مجددا موقف الولايات المتحدة بأنه يشتبه بأن الهجوم تم تنفيذه من مجموعة تابعة "لما يعرف بمحور المقاومة وهي مجموعات تابعة لإيران".
وقال "لا نعرف مدى علم إيران به (الهجوم)" مؤكدا في المقابل أن طهران "ترعى هذه الجماعات وتمولها وفي بعض الحالات تدربها على الأسلحة التقليدية المتقدمة".
ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا والتي تجاوز عددها منذ 17 أكتوبر الماضي 160 هجوما "لا تدفعنا إلى التفكير في سحب القوات من سوريا".
وأشار إلى أن المناقشات جارية مع الحكومة العراقية بشأن "بصمتنا المستقبلية في العراق".
وأضاف "لقد اتخذنا الخطوات الأولى من خلال عقد اجتماعات اللجنة العسكرية العليا الأمريكية - العراقية (المرتقبة)" لافتا إلى أن الاجتماعات "ستتضمن بالتأكيد مناقشات حول المضي قدما" فيما يتعلق بتواجد القوات الأمريكية في العراق مستقبلا.
وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية قال أوستن "لا نرى صراعا شاملا" بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحزب الله اللبناني معتبرا واشنطن أدارت جهود الحد من التصعيد "ببراعة". (النهاية)

رس ر / ط م ا



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