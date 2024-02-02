وزير الدفاع الأمريكي: الشرق الأوسط يمر بلحظة خطيرة وسنواصل العمل لتجنب توسع الصراع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة خطيرة في الوقت الحالي مؤكدا مواصلة واشنطن العمل على تجنب توسع الصراع في المنطقة بينما تتخذ إجراءاتها للدفاع عن قواتها ضد الهجمات التي تتعرض لها منذ 17 أكتوبر الماضي.
وقال أوستن في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الدفاع (بنتاغون) مساء أمس الخميس "إنها لحظة خطيرة في الشرق الأوسط" مضيفا "سنواصل العمل لتجنب صراع أوسع نطاقا في المنطقة لكننا سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن الولايات المتحدة ومصالحنا وشعبنا".
وتابع أن الولايات المتحدة سيكون لها "رد متعدد المستويات" على هجوم الأحد الماضي ضد قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود السورية ما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات بجروح حالة بعضهم حرجة.
وأضاف "لدينا القدرة على الرد عدة مرات اعتمادا على الوضع" مجددا موقف الولايات المتحدة بأنه يشتبه بأن الهجوم تم تنفيذه من مجموعة تابعة "لما يعرف بمحور المقاومة وهي مجموعات تابعة لإيران".
وقال "لا نعرف مدى علم إيران به (الهجوم)" مؤكدا في المقابل أن طهران "ترعى هذه الجماعات وتمولها وفي بعض الحالات تدربها على الأسلحة التقليدية المتقدمة".
ولفت وزير الدفاع الأمريكي إلى أن الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا والتي تجاوز عددها منذ 17 أكتوبر الماضي 160 هجوما "لا تدفعنا إلى التفكير في سحب القوات من سوريا".
وأشار إلى أن المناقشات جارية مع الحكومة العراقية بشأن "بصمتنا المستقبلية في العراق".
وأضاف "لقد اتخذنا الخطوات الأولى من خلال عقد اجتماعات اللجنة العسكرية العليا الأمريكية - العراقية (المرتقبة)" لافتا إلى أن الاجتماعات "ستتضمن بالتأكيد مناقشات حول المضي قدما" فيما يتعلق بتواجد القوات الأمريكية في العراق مستقبلا.
وفيما يتعلق بالجبهة اللبنانية قال أوستن "لا نرى صراعا شاملا" بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحزب الله اللبناني معتبرا واشنطن أدارت جهود الحد من التصعيد "ببراعة". (النهاية)
رس ر / ط م ا
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