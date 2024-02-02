Friday, 02 February 2024 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الولايات المتحدة تأسف لإنهاء العمل باتفاق السلام والمصالحة في جمهورية مالي

2/2/2024 4:30:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 2 - 2 (كونا) -- أعربت الولايات المتحدة عن أسفها إزاء قرار المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية مالي بشأن إنهاء العمل باتفاق السلم والمصالحة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في إيجاز صحفي بمقر الوزارة مساء أمس الخميس "نأسف لانسحاب الحكومة الانتقالية (في مالي) من اتفاق الجزائر (اتفاق السلام والمصالحة) الذي كان من شأنه لو تم تنفيذه بالكامل توفير المزيد من الاستقرار لجميع الماليين والمنطقة بأكملها".
كما أعرب عن "القلق العميق" إزاء "استئناف الأعمال العدائية وخطر العودة إلى الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة الموقعة على اتفاق الجزائر والحكومة الانتقالية بمن في ذلك شركاؤها في مجموعة (فاغنر)".
وكان المتحدث باسم الحكومة المالية العقيد عبدالله مايغا قال في بيان إن قرار إنهاء الاتفاق يعود إلى "التغير في مواقف بعض الجماعات الموقعة عليه".
ومن جهتها وصفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان القرار بأنه "خطر على مالي وعلى المنطقة التي تتطلع إلى السلام والأمن وعلى المجتمع الدولي برمته" مؤكدة أن "الجزائر لم تتقاعس يوما عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بإخلاص وحسن نية".
وحذرت من "مثل هذه القرارات المؤسفة وغير المرحب بها" مبينة أن "الخيار العسكري هو التهديد الأول لوحدة مالي وسلامة أراضيها وأنه يحمل في طياته بذور حرب أهلية".
وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في جمهورية مالي أعلن في 25 يناير الماضي إنهاء العمل فورا باتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر عام 2015 بين الحكومة و(الحركات الأزوادية) المسلحة. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع



MENAFN02022024000071011013ID1107801458

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث