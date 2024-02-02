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كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

2/2/2024 4:30:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 2 - 2 (كونا) -- قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي اليوم الجمعة في أحدث سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ كروز لبيونغ يانغ هذا العام.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية القول إنها رصدت الإطلاق الذي قامت به كوريا الشمالية في حوالي الساعة 00ر11 صباحا بالتوقيت المحلي من ساحلها الغربي لكنها لم تحدد عدد الصواريخ.
وأكدت الهيئة في رسالة نصية للصحفيين "نعزز مراقبتنا ويقظتنا ويقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد أية علامات إضافية على الاستفزازات الكورية الشمالية".
وتعد هذه رابع مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ كروز هذا العام.
ويأتي الإطلاق الأخير بعد ثلاثة أيام فقط من إجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ كروز الاستراتيجي (هواسال-2) قبالة الساحل الغربي.
وقالت كوريا الشمالية في 24 يناير الماضي إنها اختبرت إطلاق عدد غير محدد من صواريخ كروز (بوهواسال-3-31) من ساحلها الغربي لأول مرة.
كما أطلق الشمال صاروخي كروز من غواصة يوم الأحد فوق البحر الشرقي ثم أوضح في وقت لاحق أنهما صاروخا كروز من طراز (بولهواسال-3-31).
وتنطلق صواريخ كروز التي تعمل بمحركات نفاثة على ارتفاع منخفض وتتمكن من المناورة مما يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها.
وتعني كلمة (هواسال) في اللغة الكورية (السهم) بينما تعني (بولهواسال) (سهم النار).
ويشكل صاروخ كروز الذي يفترض أنه قادر على حمل رأس حربي نووي تهديدات لنظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية المتطورة متعددة المدى والرؤوس الحربية ومنصات الإطلاق. (النهاية)

م ك / ط م ا



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