كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 2 - 2 (كونا) -- قال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي اليوم الجمعة في أحدث سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ كروز لبيونغ يانغ هذا العام.
ونقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية القول إنها رصدت الإطلاق الذي قامت به كوريا الشمالية في حوالي الساعة 00ر11 صباحا بالتوقيت المحلي من ساحلها الغربي لكنها لم تحدد عدد الصواريخ.
وأكدت الهيئة في رسالة نصية للصحفيين "نعزز مراقبتنا ويقظتنا ويقوم جيشنا بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة لرصد أية علامات إضافية على الاستفزازات الكورية الشمالية".
وتعد هذه رابع مرة تطلق فيها كوريا الشمالية صواريخ كروز هذا العام.
ويأتي الإطلاق الأخير بعد ثلاثة أيام فقط من إجراء كوريا الشمالية اختبارا لصاروخ كروز الاستراتيجي (هواسال-2) قبالة الساحل الغربي.
وقالت كوريا الشمالية في 24 يناير الماضي إنها اختبرت إطلاق عدد غير محدد من صواريخ كروز (بوهواسال-3-31) من ساحلها الغربي لأول مرة.
كما أطلق الشمال صاروخي كروز من غواصة يوم الأحد فوق البحر الشرقي ثم أوضح في وقت لاحق أنهما صاروخا كروز من طراز (بولهواسال-3-31).
وتنطلق صواريخ كروز التي تعمل بمحركات نفاثة على ارتفاع منخفض وتتمكن من المناورة مما يجعل من الصعب اكتشافها واعتراضها.
وتعني كلمة (هواسال) في اللغة الكورية (السهم) بينما تعني (بولهواسال) (سهم النار).
ويشكل صاروخ كروز الذي يفترض أنه قادر على حمل رأس حربي نووي تهديدات لنظام الدفاع الجوي الكوري الجنوبي بالإضافة إلى الصواريخ الباليستية المتطورة متعددة المدى والرؤوس الحربية ومنصات الإطلاق. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN02022024000071011013ID1107801457
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