سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 60ر3 دولار ليبلغ 49ر80 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 2 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60ر3 دولار ليبلغ 49ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 09ر84 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85ر1 دولار لتبلغ 70ر78 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 03ر2 دولار لتبلغ 82ر73 دولار. (النهاية)
خ م / ت م
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