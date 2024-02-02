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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 60ر3 دولار ليبلغ 49ر80 دولار

2/2/2024 4:30:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 2 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 60ر3 دولار ليبلغ 49ر80 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 09ر84 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 85ر1 دولار لتبلغ 70ر78 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 03ر2 دولار لتبلغ 82ر73 دولار. (النهاية)

خ م / ت م




MENAFN02022024000071011013ID1107801454

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