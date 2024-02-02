بطولة الكويت الدولية السنوية الـ22 لسباقات الهجن تنطلق غدا بمشاركة واسعة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 2 (كونا) -- تنطلق بطولة الكويت الدولية السنوية الـ22 لسباقات الهجن غدا السبت بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية متضمنة 82 شوطا تقام على مدى ستة أيام في مضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة.
ويشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 21 شوطا منها 17 في الفترة الصباحية و4 أشواط رئيسية في الفترة المسائية تزامنا مع الافتتاح الرسمي للبطولة على أن تتوالى السباقات تباعا حتى ختامها الخميس المقبل بإقامة العديد من الأشواط الرئيسية وفي مقدمتها الشوط الأهم للبطولة للتنافس على السيف الذهبي.
وقال أمين سر النادي الكويتي لسباقات الهجن ومدير البطولة ربيح العجمي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن البطولة أصبحت أحد أهم الملتقيات التي تجمع محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من الدول الخليجية والعربية نظرا إلى سمعتها الكبيرة التي أسستها في نسخها الـ21 الماضية.
وأضاف العجمي أن اللجنة المنظمة للبطولة أتمت الاستعداد لبدء سباقاتها لاسيما ما يتعلق بمراسم حفلي الافتتاح والختام مشيرا إلى أن الإقبال على التسجيل بالأشواط من ملاك الهجن كان كبيرا ما يبشر بمتابعة سباقات قوية.
وذكر أن اللجنة رصدت جوائز نقدية قيمة للملاك الفائزين في السباقات إضافة إلى الكؤوس والرموز والسيوف والخناجر المرصعة بالذهب والفضة منوها بتعاون ملاك الهجن مع اللجنة المنظمة.
وأشار إلى أنه "تم تخصيص 22 شوطا في البطولة للهجن العائدة لأصحاب السمو والشيوخ والأمراء والباقي للمواطنين" مضيفا أن اللجنة خصصت في الوقت ذاته عددا من أشواط المواطنين لهجن الإنتاج المحلي بالبلاد لدعم ملاكها في الكويت وتشجيعهم على الإنتاج.
وتوقع العجمي أن تتسم سباقات البطولة بندية وإثارة كبيرتين نظرا إلى مشاركة أجود الهجن في المنطقة الخليجية بها التي تعتبر الأفضل في العالم مبينا أن المشاركة الكبيرة لملاك الهجن لاسيما من الدول الخليجية على مدى نسخ البطولة المتوالية أسهمت في نجاحها.
وثمن دعم الهيئة العامة للرياضة المستمر للبطولة التي تمثل تراث الآباء والأجداد بالمنطقة العربية ما جعلها إحدى أهم البطولات في المنطقة والعالم مثنيا أيضا على جهود أعضاء اللجان العاملة في البطولة والمتطوعين بتجهيزهم المميز لها. (النهاية)
ف ش ا / ت م
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