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بطولة الكويت الدولية السنوية الـ22 لسباقات الهجن تنطلق غدا بمشاركة واسعة

2/2/2024 4:30:08 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 2 (كونا) -- تنطلق بطولة الكويت الدولية السنوية الـ22 لسباقات الهجن غدا السبت بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية متضمنة 82 شوطا تقام على مدى ستة أيام في مضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة.
ويشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 21 شوطا منها 17 في الفترة الصباحية و4 أشواط رئيسية في الفترة المسائية تزامنا مع الافتتاح الرسمي للبطولة على أن تتوالى السباقات تباعا حتى ختامها الخميس المقبل بإقامة العديد من الأشواط الرئيسية وفي مقدمتها الشوط الأهم للبطولة للتنافس على السيف الذهبي.
وقال أمين سر النادي الكويتي لسباقات الهجن ومدير البطولة ربيح العجمي في تصريح صحفي اليوم الجمعة إن البطولة أصبحت أحد أهم الملتقيات التي تجمع محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من الدول الخليجية والعربية نظرا إلى سمعتها الكبيرة التي أسستها في نسخها الـ21 الماضية.
وأضاف العجمي أن اللجنة المنظمة للبطولة أتمت الاستعداد لبدء سباقاتها لاسيما ما يتعلق بمراسم حفلي الافتتاح والختام مشيرا إلى أن الإقبال على التسجيل بالأشواط من ملاك الهجن كان كبيرا ما يبشر بمتابعة سباقات قوية.
وذكر أن اللجنة رصدت جوائز نقدية قيمة للملاك الفائزين في السباقات إضافة إلى الكؤوس والرموز والسيوف والخناجر المرصعة بالذهب والفضة منوها بتعاون ملاك الهجن مع اللجنة المنظمة.
وأشار إلى أنه "تم تخصيص 22 شوطا في البطولة للهجن العائدة لأصحاب السمو والشيوخ والأمراء والباقي للمواطنين" مضيفا أن اللجنة خصصت في الوقت ذاته عددا من أشواط المواطنين لهجن الإنتاج المحلي بالبلاد لدعم ملاكها في الكويت وتشجيعهم على الإنتاج.
وتوقع العجمي أن تتسم سباقات البطولة بندية وإثارة كبيرتين نظرا إلى مشاركة أجود الهجن في المنطقة الخليجية بها التي تعتبر الأفضل في العالم مبينا أن المشاركة الكبيرة لملاك الهجن لاسيما من الدول الخليجية على مدى نسخ البطولة المتوالية أسهمت في نجاحها.
وثمن دعم الهيئة العامة للرياضة المستمر للبطولة التي تمثل تراث الآباء والأجداد بالمنطقة العربية ما جعلها إحدى أهم البطولات في المنطقة والعالم مثنيا أيضا على جهود أعضاء اللجان العاملة في البطولة والمتطوعين بتجهيزهم المميز لها. (النهاية)

ف ش ا / ت م




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