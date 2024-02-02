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تأكيد تجديد Hijack لـ أدريس ألبا لـ موسم ثان

2/2/2024 4:29:45 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت منصة أبل + تجديد مسلسل النجم العالمى أدريس البا Hijack ، لموسم ثان، ومن المقرر بدء العمل على الموسم الجديد في خلال الفترة المقبلة، لتطرح الحلقات الجديد قبل نهاية العام الجارى 2024، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وصرح جاي هانت، المدير الإبداعي الأوروبي لـ Apple TV+:"كان الجمهور العالمي في حالة من القلق وهم يشاهدون أداء إدريس المثير في Hijack، ويسعدنا أن نعمل مرة أخرى مع 60Forty وIdiotlamp في موسم ثانٍ مقنع بنفس القدر".




Hijack


مسلسل Hijack يدور في إطار تشويق وإثارة حيث تتابع رحلة طائرة مخطوفة وهي تشق طريقها إلى لندن خلال رحلة مدتها سبع ساعات، وتزاحم السلطات على الأرض للحصول على إجابات.

يلعب إلبا دور "سام نيلسون"، وهو مفاوض بارع في عالم الأعمال يحتاج إلى تصعيد واستخدام كل مكاره لمحاولة إنقاذ حياة الركاب، ولكن، قد تكون استراتيجيته عالية المخاطر هي سبب هزيمته.


وستلعب بنجابي دور "زهرة غفور" ضابطة مكافحة الإرهاب التي كانت على الأرض عند اختطاف الطائرة وأصبحت جزءًا من التحقيق.

المسلسل يقوم ببطولته أيضا كريستين آدمز، ماكس بيسلي، إيف مايلز، نيل ماسكيل، جاسبر بريتون، هاري ميشيل، إيمي كيلي، محمد السندل وبن مايلز.








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