أحمد سعد يلتقى جمهور الإمارات اليوم على مسرح القرية العالمية بدبى

(MENAFN
- Youm7) يلتقى، اليوم الجمعة، الفنان
أحمد سعد بجمهوره بالإمارات، حيث يحيى حفلا غنائيا بمسرح القرية العاليمة بدبى، يقدم خلاله مجموعة من أغانية الشهيرة منها: "إيه اليوم الحلو دة، واختياراتى، وسايرينا يا دنيا، وقادر أكمل، وبحبك يا صاحبى، وبتعاير، والملوك وغيرها من الأغانى".
كما يقدم أغنيته الجديدة التى طرحها مؤخرا بعنوان "بعتذرلك" التى تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.
أحمد سعد
يذكر أن برنامج
sold out
يستضيف
الفنان أحمد سعد في لقاء جماهيري مع الإعلامي محمود سعد، يوم الأحد 18 فبراير، في تمام الساعة 8 مساء، على مسرح الجمهورية، كما يتضمن اللقاء فقرة غنائية يقدم خلالها المطرب أحمد سعد مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.
وكان البرنامج استضاف خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حلمى، خالد النبوى، على الحجار، مدحت صالح، سيد رجب، هاني شنودة، لينا شامميان، محمد ممدوح.
يتميز كل عرض من
sold out
بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.
وينقسم برنامج
sold out
إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية
Standup Comedy
ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.
ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.
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