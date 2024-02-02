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أحمد سعد يلتقى جمهور الإمارات اليوم على مسرح القرية العالمية بدبى

2/2/2024 4:29:44 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى، اليوم الجمعة، الفنان
أحمد سعد بجمهوره بالإمارات، حيث يحيى حفلا غنائيا بمسرح القرية العاليمة بدبى، يقدم خلاله مجموعة من أغانية الشهيرة منها: "إيه اليوم الحلو دة، واختياراتى، وسايرينا يا دنيا، وقادر أكمل، وبحبك يا صاحبى، وبتعاير، والملوك وغيرها من الأغانى".

كما يقدم أغنيته الجديدة التى طرحها مؤخرا بعنوان "بعتذرلك" التى تعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقي ومهندس الصوت يحيى مهدي.





أحمد سعد

يذكر أن برنامج
sold out
يستضيف
الفنان أحمد سعد في لقاء جماهيري مع الإعلامي محمود سعد، يوم الأحد 18 فبراير، في تمام الساعة 8 مساء، على مسرح الجمهورية، كما يتضمن اللقاء فقرة غنائية يقدم خلالها المطرب أحمد سعد مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وكان البرنامج استضاف خلال الفترة الماضية مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: أحمد حلمى، خالد النبوى، على الحجار، مدحت صالح، سيد رجب، هاني شنودة، لينا شامميان، محمد ممدوح.

يتميز كل عرض من
sold out
بتجربة فريدة، حيث لا يتم تكرار العرض مرة أخرى ويعرض مرة واحدة فقط على أحد المسارح ليتم تغييره في العرض الذي يليه.

وينقسم برنامج
sold out
إلى ثلاث فقرات رئيسية، وهي العروض الكوميدية
Standup Comedy
ويقدمها محمد حلمي وعلاء الشيخ، ويستضيفوا أحد صناع المحتوى الكوميدية من الشباب، يليها فقرة يقدمها الإعلامي محمود سعد مع أحد نجوم الفن والغناء.

ويشمل العرض أيضا فقرة لأحد نجوم الغناء، وتتميز بالتفاعل مع المطرب ومزج نوع الموسيقى بنوع آخر، حيث ستشهد كل حلقة مفاجآت في كل حفل من عدد من المطربين والفرق الغنائية مثل مسار إجباري، وهشام عباس وأمير عيد وغيرهم.







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