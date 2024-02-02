طريقة عمل البطاطس بالزعتر بدون زيت.. وجبة خفيفة وسهلة التحضير

(MENAFN
- Youm7)
تعتبر البطاطس من أكثر النشويات المقربة لقلوب الكثير من أفراد الأسرة والتي يمكن تناولها بشكل جديد بدون قلي، لذا نستعرض خلال السطورالتالية طريقة عمل البطاطس بالزعتر بدون قلي على طريقة الشيف مي صيام، أيضًا يمكن تقديمها مع قطع الدجاج، أو بجانب أي طبق مفضل، أو يمكن تناولها ما بين الوجبات الغذائية .
بطاطس بالزعتر
طريقة عمل البطاطس بالزعتر بدون قلي: المكونات:
كمية بطاطس على حسب الرغبة.
زعتر.
التوابل.
ملح.
فلفل أسود.
كمون.
بابريكا.
ثوم بودرة.
فلفل حار.
2 ملاعق كبار نشا.
طريقة تحضيرالبطاطس بالزعتر في الفرن بدون قلي:
في البداية قومي بغسل البطاطس بطريقة جيدة.
ثم قومي بتحضير وعاء مناسب وضعي فيه مقدار مناسب من الماء.
قومي بتقطيع البطاطس وضعيها في الماء حتى تنضج.
قومي بخلط جميع التوابل و ضعيها على البطاطس وقلبي جيداً.
ثم ضعي زيت الزيتون ووعاء مناسب.
ثم قومي برصها.
وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم قدميها لأفراد أسرتك .
بطاطس بالزعتر بمكونات خفيفة
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