طريقة عمل البطاطس بالزعتر بدون زيت.. وجبة خفيفة وسهلة التحضير

تعتبر البطاطس من أكثر النشويات المقربة لقلوب الكثير من أفراد الأسرة والتي يمكن تناولها بشكل جديد بدون قلي، لذا نستعرض خلال السطورالتالية طريقة عمل البطاطس بالزعتر بدون قلي على طريقة الشيف مي صيام، أيضًا يمكن تقديمها مع قطع الدجاج، أو بجانب أي طبق مفضل، أو يمكن تناولها ما بين الوجبات الغذائية .

بطاطس بالزعتر





طريقة عمل البطاطس بالزعتر بدون قلي: المكونات:

كمية بطاطس على حسب الرغبة.

زعتر.

التوابل.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

بابريكا.

ثوم بودرة.

فلفل حار.

2 ملاعق كبار نشا.

طريقة تحضيرالبطاطس بالزعتر في الفرن بدون قلي:



في البداية قومي بغسل البطاطس بطريقة جيدة.

ثم قومي بتحضير وعاء مناسب وضعي فيه مقدار مناسب من الماء.



قومي بتقطيع البطاطس وضعيها في الماء حتى تنضج.



قومي بخلط جميع التوابل و ضعيها على البطاطس وقلبي جيداً.

ثم ضعي زيت الزيتون ووعاء مناسب.

ثم قومي برصها.

وإدخالها الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم قدميها لأفراد أسرتك .





بطاطس بالزعتر بمكونات خفيفة







