4 خطوات لتنسيق الحذاء مع ملابسك .. للحصول على إطلالة مميزة

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- Youm7) يعد تنسيق الأحذية من خطوات الحصول على إطلالة مميزة والتي تبحث عنها الفتيات، حيث ينسق شكل ولون الحذاء على ما سترديه من ملابس للوصول إلى مظهر لائق وأنيق في جميع إطلالتها المتعددة، سواء عند الذهاب للعمل أو التسوق، أو حضور مناسبة خاصة، وكان من المعتاد عليه أن الكعب العالي يرتدى مع الفساتين والتنانير، والأحذية المنخفضة مع القمصان والجينز، ولكن حسب ما نشره موقع wikihow يمكن تنسيق الأحذية
كما تفضلين مع مراعاة الإطلالة الخاصة بك ومنها:
اختيار اللون
تناسق الألوان بين الحذاء والملابس من الطرق التي تساعد فى الحصول على إطلالة كاملة أنيقة، مع تجنب الإعتماد على مطابقة الألوان
فهو يجعل الإطلالة صارمة، ولكن عليك اختيار حذاء لونه مناسب مع لون الملابس .
لون حذاء ملائم
اختيار المناسب
من أهم ما يجعل إطلالتك كاملة هو اختيار الحذاء في أوقاته الملائمة، فالصنادل والأحذية المسطحة لفصل الصيف، والبوت والأحذية المتينة لفصل الشتاء والخريف.
أحذية الشتاء اختيار الكعب
الكعب الصغير يفضل ارتدائه في أوقات العمل فهو يمنح إطلالة رسمية أكثر، مع تجنب ارتداء الكعب العالي والأحذية ذات الشرائط خلال العمل، ويمكن التنوع بعد ذلك في طول الكعب وحجمه بما يلائم الملابس والمناسبة الخاصة لذلك.
اختيار الكعب الملائم اختيار الحذاء المسطح
تنسيق الحذاء المسطح مع البنطلون الضيق يعطي مظهر غير لائق، وإذا كنت ممن يفضلن ارتداء الحذاء المسطح لما يمنحه من راحة وسهولة فى الحركة، فيجب تنسيقه مع الفساتين وخاصة فساتين الصيف الموردة أو التنانير.
أحذية مسطحة
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