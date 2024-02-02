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4 خطوات لتنسيق الحذاء مع ملابسك .. للحصول على إطلالة مميزة

2/2/2024 4:29:41 AM
(MENAFN- Youm7) يعد تنسيق الأحذية من خطوات الحصول على إطلالة مميزة والتي تبحث عنها الفتيات، حيث ينسق شكل ولون الحذاء على ما سترديه من ملابس للوصول إلى مظهر لائق وأنيق في جميع إطلالتها المتعددة، سواء عند الذهاب للعمل أو التسوق، أو حضور مناسبة خاصة، وكان من المعتاد عليه أن الكعب العالي يرتدى مع الفساتين والتنانير، والأحذية المنخفضة مع القمصان والجينز، ولكن حسب ما نشره موقع wikihow يمكن تنسيق الأحذية
كما تفضلين مع مراعاة الإطلالة الخاصة بك ومنها:


اختيار اللون

تناسق الألوان بين الحذاء والملابس من الطرق التي تساعد فى الحصول على إطلالة كاملة أنيقة، مع تجنب الإعتماد على مطابقة الألوان
فهو يجعل الإطلالة صارمة، ولكن عليك اختيار حذاء لونه مناسب مع لون الملابس .


لون حذاء ملائم


اختيار المناسب

من أهم ما يجعل إطلالتك كاملة هو اختيار الحذاء في أوقاته الملائمة، فالصنادل والأحذية المسطحة لفصل الصيف، والبوت والأحذية المتينة لفصل الشتاء والخريف.


أحذية الشتاء اختيار الكعب

الكعب الصغير يفضل ارتدائه في أوقات العمل فهو يمنح إطلالة رسمية أكثر، مع تجنب ارتداء الكعب العالي والأحذية ذات الشرائط خلال العمل، ويمكن التنوع بعد ذلك في طول الكعب وحجمه بما يلائم الملابس والمناسبة الخاصة لذلك.


اختيار الكعب الملائم اختيار الحذاء المسطح

تنسيق الحذاء المسطح مع البنطلون الضيق يعطي مظهر غير لائق، وإذا كنت ممن يفضلن ارتداء الحذاء المسطح لما يمنحه من راحة وسهولة فى الحركة، فيجب تنسيقه مع الفساتين وخاصة فساتين الصيف الموردة أو التنانير.


أحذية مسطحة



















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