نادٍ صينى يفرض على ضيوفه الذكور التوقيع على تعهد بعدم التحرش بالنادلات

(MENAFN
- Youm7) طالب أحد الأندية فى الصين جميع الضيوف الذكور بالتوقيع على اتفاق بعدم التحرش بالمضيفات، حيث أعلن النادى والذى يحمل اسم Dark Palace، وهو مكان خاص فى مقاطعة قوانغدونغ، جنوب شرق الصين، عن اتخاذ تدابير لحماية النساء اللاتى يرعين المبنى، حسبما أعلن على WeChat.
وقالت إدارة النادى إنها أنشأت مجتمعًا صحيًا للموسيقى تحت الأرض، ولا ترغب فى فرض قيود غير ضرورية على الضيوف، لكنها كانت على علم بأن بعض النساء تعرضن للتحرش، وفقا لموقع scmp.
إحدى الحوادث الأخيرة التى وقعت فى النادى، والتى وُصفت بأنها "شنيعة" - والتى لم يكشف عن تفاصيلها - دفعت الإدارة أخيرًا إلى اتخاذ قرار لضمان شعور النساء بالأمان أثناء الاستمتاع بوقتهن، وأعلنت: "فى المستقبل، يجب على جميع الذكور الذين يرغبون فى دخول
Dark Palace
التوقيع على خطاب الاتفاق بشأن مكافحة التحرش".
وتوضح الرسالة أن كل السلوك داخل النادى يجب أن يعتمد على احترام الإناث والضيوف الآخرين، ولا يقتصر الأمر على تذكير الضيوف الذكور بالامتناع عن التحرش تجاه الضيوف الإناث فحسب، بل يقترح أيضًا أن يتجنب الغرباء من الذكور والإناث الاتصال الجسدى والتحرش اللفظى.
مناهضة التحرش
وسيتم إدراج أى ضيف ذكر لا يلتزم بالقواعد الجديدة فى القائمة السوداء من النادى، وقد يتم استدعاء الشرطة، وجاء فى خطاب الاتفاق: "إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الموسيقى والمساواة والأخوة، فستجد أنه من الرائع التوقيع على هذا".
وأشار أيضًا إلى أن الرجال الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه هذا الترتيب ليسوا ضيوفهم المستهدفين، وأثارت القصة نقاشًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث عارض العديد من الأشخاص هذه الخطوة، حيث قال أحد المتابعين، "انها غير مجدية"، وقال شخص ثالث: "فقط لأنهم وقعوا على خطاب اتفاق لا يعنى أنهم لن ينتهكوا القاعدة، أليس كذلك؟".
فى الوقت الحاضر، لا يوجد فى الصين قانون أو لائحة محددة بشأن التحرش، لكن قانون حماية المرأة يحدد بوضوح ما يشكل تحرشا ويشجع النساء على إبلاغ الشرطة بالحوادث.
فى مارس 2021 أصدرت شنتشن، فى مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، أول إرشاداتها على الإطلاق للمدارس والجامعات وأماكن العمل، والتى تحدد ماهية التحرش وتطلب من المنظمات الاستماع إلى الشكاوى وإجراء تحقيقات داخلية.
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