نادٍ صينى يفرض على ضيوفه الذكور التوقيع على تعهد بعدم التحرش بالنادلات

MENAFN - Youm7) طالب أحد الأندية فى الصين جميع الضيوف الذكور بالتوقيع على اتفاق بعدم التحرش بالمضيفات، حيث أعلن النادى والذى يحمل اسم Dark Palace، وهو مكان خاص فى مقاطعة قوانغدونغ، جنوب شرق الصين، عن اتخاذ تدابير لحماية النساء اللاتى يرعين المبنى، حسبما أعلن على WeChat.

وقالت إدارة النادى إنها أنشأت مجتمعًا صحيًا للموسيقى تحت الأرض، ولا ترغب فى فرض قيود غير ضرورية على الضيوف، لكنها كانت على علم بأن بعض النساء تعرضن للتحرش، وفقا لموقع scmp.

إحدى الحوادث الأخيرة التى وقعت فى النادى، والتى وُصفت بأنها "شنيعة" - والتى لم يكشف عن تفاصيلها - دفعت الإدارة أخيرًا إلى اتخاذ قرار لضمان شعور النساء بالأمان أثناء الاستمتاع بوقتهن، وأعلنت: "فى المستقبل، يجب على جميع الذكور الذين يرغبون فى دخول

Dark Palace

التوقيع على خطاب الاتفاق بشأن مكافحة التحرش".

وتوضح الرسالة أن كل السلوك داخل النادى يجب أن يعتمد على احترام الإناث والضيوف الآخرين، ولا يقتصر الأمر على تذكير الضيوف الذكور بالامتناع عن التحرش تجاه الضيوف الإناث فحسب، بل يقترح أيضًا أن يتجنب الغرباء من الذكور والإناث الاتصال الجسدى والتحرش اللفظى.

مناهضة التحرش

وسيتم إدراج أى ضيف ذكر لا يلتزم بالقواعد الجديدة فى القائمة السوداء من النادى، وقد يتم استدعاء الشرطة، وجاء فى خطاب الاتفاق: "إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الموسيقى والمساواة والأخوة، فستجد أنه من الرائع التوقيع على هذا".

وأشار أيضًا إلى أن الرجال الذين يشعرون بعدم الارتياح تجاه هذا الترتيب ليسوا ضيوفهم المستهدفين، وأثارت القصة نقاشًا ساخنًا على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث عارض العديد من الأشخاص هذه الخطوة، حيث قال أحد المتابعين، "انها غير مجدية"، وقال شخص ثالث: "فقط لأنهم وقعوا على خطاب اتفاق لا يعنى أنهم لن ينتهكوا القاعدة، أليس كذلك؟".

فى الوقت الحاضر، لا يوجد فى الصين قانون أو لائحة محددة بشأن التحرش، لكن قانون حماية المرأة يحدد بوضوح ما يشكل تحرشا ويشجع النساء على إبلاغ الشرطة بالحوادث.

فى مارس 2021 أصدرت شنتشن، فى مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، أول إرشاداتها على الإطلاق للمدارس والجامعات وأماكن العمل، والتى تحدد ماهية التحرش وتطلب من المنظمات الاستماع إلى الشكاوى وإجراء تحقيقات داخلية.