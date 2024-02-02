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تعرف على الكتب الأعلى مبيعا من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة بمعرض الكتاب

2/2/2024 4:29:34 AM
(MENAFN- Youm7) يعرض داخل جناح صندوق التنمية الثقافية، العديد من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، التى تقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير المقبل.

ومن بين إصدارات المجلس الأعلى للثقافة التى حققت الأعلى مبيعا، على مدار الأيام الماضية، التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر 1973، وكتاب طه حسين مستقبل الثقافة فى مصر تقديم الدكتور عماد أبو غازى، وكتاب تطوير اللغة دراسة فى كتاب غلط الضعفاء.

ويأتى المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).
كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية، من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.
وسوف يستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يومًا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاة الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.

كتاب تطور اللغة

مستقبل الثقافة في مصر

التفاصيل الغائبة








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