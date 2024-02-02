تعرف على الكتب الأعلى مبيعا من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة بمعرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) يعرض داخل جناح صندوق التنمية الثقافية، العديد من إصدارات المجلس الأعلى للثقافة، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 55، التى تقام بمركز المعارض بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 6 فبراير المقبل.
ومن بين إصدارات المجلس الأعلى للثقافة التى حققت الأعلى مبيعا، على مدار الأيام الماضية، التفاصيل الغائبة ترويها ذاكرة الأبطال الحاضرة أكتوبر 1973، وكتاب طه حسين مستقبل الثقافة فى مصر تقديم الدكتور عماد أبو غازى، وكتاب تطوير اللغة دراسة فى كتاب غلط الضعفاء.
ويأتى المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).
كانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية، من خلال تناوله تاريخ مصر وحضارتها من عصور ما قبل التاريخ، مرورًا بالدولة القديمة والوسطى والرعامسة والعهد الفارسى، وانتهاء بأواخر العصر البطلمي.
وسوف يستقبل المعرض الزوار فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يومًا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور يوم الخميس فى تمام الساعة العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فيتم استقبال القراء عقب صلاة الجمعة فى حدود الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساء.
كتاب تطور اللغة
مستقبل الثقافة في مصر
التفاصيل الغائبة
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