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مجانا.. اكتب اسمك مجانا داخل ورشة تعليم فنون الخط العربى فى معرض الكتاب

2/2/2024 4:29:33 AM
(MENAFN- Youm7) لا يزال زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب ، بدورته الـ 55 يقبلون على زيارة جناح صندوق التنمية الثقافية، والذى يقيم ورش لتعليم فنون الخط العربى بواسطة مدرسة خضير البورسعيدى، بصالة 1 جناح B2 .
ويحصل الزوار على لوحات بالأسماء الشخصية بالمجان التى تقدمها مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى والزخرفة التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



جناح صندوق التنمية الثقافية
ووجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.



معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024








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