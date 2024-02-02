مجانا.. اكتب اسمك مجانا داخل ورشة تعليم فنون الخط العربى فى معرض الكتاب

(MENAFN
- Youm7) لا يزال زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب ، بدورته الـ 55 يقبلون على زيارة جناح صندوق التنمية الثقافية، والذى يقيم ورش لتعليم فنون الخط العربى بواسطة مدرسة خضير البورسعيدى، بصالة 1 جناح B2 .
ويحصل الزوار على لوحات بالأسماء الشخصية بالمجان التى تقدمها مدرسة خضير البورسعيدى لفنون الخط العربى والزخرفة التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.
ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
جناح صندوق التنمية الثقافية
ووجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024
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