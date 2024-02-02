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أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى تاسع يوم للجمهور

2/2/2024 4:29:33 AM
(MENAFN- Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، اليوم الجمعة 2 فبراير، فى تاسع أيام المعرض، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.


القاعة الرئيسية


في "القاعة الرئيسية بلازا 1 تعقد ندوة "تراثنا الحى من حضارتنا القديمة" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، و"تجربة الكتابة الجديدة في المهرجان القومى للمسرح"، بحضور الفنان محمد رياض، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، واللقاء الفكرى "قضايا الحداثة" للدكتور أحمد زايد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.


القاعة الدولية


في "القاعة الدولية" بلازا 2، تعقد ندوة "صورة المرأة المسلمة" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، و"مشروع عاش هنا"، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، و"المعهد النرويجى لكتب الأطفال ومكتبة أوسلو العامة" في تمام الساعة الرابعة مساء، و"الشعر ومستويات التلقى" في تمام الساعة السادسة مساء.


الصالون الثقافى


وفى "الصالون الثقافي" بلازا 2، يقام "انتصارات حرب أكتوبر 1973 بين براعة التخطيط وقوة التنفيذ ودور القطاع المدنى لتحقيق النصر" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، و"مشروعات السرد العربى.. سيزا قاسم" تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا، و"آفاق الرواية العربية" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، و"فتحى غانم" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.



المؤسسات الثقافية
العروض الفنية



أنشطة الطفل 2



أنشطة الطفل



ديوان الشعر



فكر وإبداع








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