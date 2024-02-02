أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى تاسع يوم للجمهور

(MENAFN
- Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، اليوم الجمعة 2 فبراير، فى تاسع أيام المعرض، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.
القاعة الرئيسية
في "القاعة الرئيسية بلازا 1 تعقد ندوة "تراثنا الحى من حضارتنا القديمة" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، و"تجربة الكتابة الجديدة في المهرجان القومى للمسرح"، بحضور الفنان محمد رياض، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، واللقاء الفكرى "قضايا الحداثة" للدكتور أحمد زايد، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
القاعة الدولية
في "القاعة الدولية" بلازا 2، تعقد ندوة "صورة المرأة المسلمة" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، و"مشروع عاش هنا"، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، و"المعهد النرويجى لكتب الأطفال ومكتبة أوسلو العامة" في تمام الساعة الرابعة مساء، و"الشعر ومستويات التلقى" في تمام الساعة السادسة مساء.
الصالون الثقافى
وفى "الصالون الثقافي" بلازا 2، يقام "انتصارات حرب أكتوبر 1973 بين براعة التخطيط وقوة التنفيذ ودور القطاع المدنى لتحقيق النصر" في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، و"مشروعات السرد العربى.. سيزا قاسم" تمام الساعة الثالثة والنصف ظهرا، و"آفاق الرواية العربية" في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء، و"فتحى غانم" في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.
المؤسسات الثقافية
العروض الفنية
أنشطة الطفل 2
أنشطة الطفل
ديوان الشعر
فكر وإبداع
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