من 5 لـ20 جنيها أعمال طه حسين الأكثر مبيعًا فى الهيئة العامة لقصور الثقافة

(MENAFN
- Youm7) يتوافد جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أجنحة المعرض المختلفة، حيث الخصومات والعروض التي تقدمها دور النشر على المؤلفات المعروضة، ومن أبرزهم الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تقدم أعمال تبدأ من 1 جنيه لدواوين الشعر وكتب القصص القصيرة، بالإضافة إلى الأعمال المخفضة الأخرى والتي تترواح أسعارها من 5 جنيهات حتى 20 جنيها.
أعمال طه حسين بمعرض الكتاب
ويشهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبالًا ملحوظا في معرض الكتاب بدورته الخامسة والخمسين، حيث الخصومات الكبيرة التي تقدمها الهيئة على الكتب والمؤلفات والتي تبدأ أسعارها من جنيه واحد فقط، ومن أبرز الإصدارات التي دخلت قائمة الأكثر مبيعًا، أعمال الأديب الراحل طه حسين والتي تأتي بأسعار مخفضًا بدءًا من 5 جنيهات للكتاب.
وشملت مؤلفات الدكتور طه حسين "مع المتنبي – ألوان – خصام ونقد – صوت أبي العلاء – مع أبي العلاء في سجنه – تجديد ذكرى أبي العلاء – نقد وإصلاح – من آدبنا المعاصر – كلمات – بين بين – من لغو الصيف إلى جد الشتاء – أحاديث – مرآة الضمير الحديث – جنة الحيوان – القتنة الكبرى.. عثمان – مرآة الاسلام – من بعيد – فصول في الأدب والنقد – في الشعر الجاهلي – الأيام – المعذبون في الأرض – من حديث الشعر والنثر – قادة الفكر – في الأدب الجاهلي – مستقبل الثقافة في مصر – ما وراء النهر -
أديب – جنة الشوك – شجرة البؤس – حديث الأربعاء بأجزاءه الثلاثة – دعاء الكروان – على هامش السيرة – الحب الضائع – الشيخان – الوعد الحق – أحلام شهر زاد – تقليد وتجديد – أدبنا الحديث ما له وما عليه – حافظ وشوقي – صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان – في الصيف – لحظات – مدرسة الأزواج – من أدب التمثيل الغربي – من هناك – أندرو ماك – أوديب وثيسيوس.. من أبطال الأساطير اليونانية – زديج – روح التربية – نظام الأتينيين – من الأدب التمثيلي اليوناني – أراء حرة – كتب ومؤلفون – كليلة ودمنة – الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا.
طه حسين في معرض القاهرة للكتاب
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