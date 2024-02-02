من 5 لـ20 جنيها أعمال طه حسين الأكثر مبيعًا فى الهيئة العامة لقصور الثقافة

MENAFN - Youm7) يتوافد جمهور معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، المقامة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، على أجنحة المعرض المختلفة، حيث الخصومات والعروض التي تقدمها دور النشر على المؤلفات المعروضة، ومن أبرزهم الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تقدم أعمال تبدأ من 1 جنيه لدواوين الشعر وكتب القصص القصيرة، بالإضافة إلى الأعمال المخفضة الأخرى والتي تترواح أسعارها من 5 جنيهات حتى 20 جنيها.

أعمال طه حسين بمعرض الكتاب

ويشهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة إقبالًا ملحوظا في معرض الكتاب بدورته الخامسة والخمسين، حيث الخصومات الكبيرة التي تقدمها الهيئة على الكتب والمؤلفات والتي تبدأ أسعارها من جنيه واحد فقط، ومن أبرز الإصدارات التي دخلت قائمة الأكثر مبيعًا، أعمال الأديب الراحل طه حسين والتي تأتي بأسعار مخفضًا بدءًا من 5 جنيهات للكتاب.

وشملت مؤلفات الدكتور طه حسين "مع المتنبي – ألوان – خصام ونقد – صوت أبي العلاء – مع أبي العلاء في سجنه – تجديد ذكرى أبي العلاء – نقد وإصلاح – من آدبنا المعاصر – كلمات – بين بين – من لغو الصيف إلى جد الشتاء – أحاديث – مرآة الضمير الحديث – جنة الحيوان – القتنة الكبرى.. عثمان – مرآة الاسلام – من بعيد – فصول في الأدب والنقد – في الشعر الجاهلي – الأيام – المعذبون في الأرض – من حديث الشعر والنثر – قادة الفكر – في الأدب الجاهلي – مستقبل الثقافة في مصر – ما وراء النهر -

أديب – جنة الشوك – شجرة البؤس – حديث الأربعاء بأجزاءه الثلاثة – دعاء الكروان – على هامش السيرة – الحب الضائع – الشيخان – الوعد الحق – أحلام شهر زاد – تقليد وتجديد – أدبنا الحديث ما له وما عليه – حافظ وشوقي – صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان – في الصيف – لحظات – مدرسة الأزواج – من أدب التمثيل الغربي – من هناك – أندرو ماك – أوديب وثيسيوس.. من أبطال الأساطير اليونانية – زديج – روح التربية – نظام الأتينيين – من الأدب التمثيلي اليوناني – أراء حرة – كتب ومؤلفون – كليلة ودمنة – الحياة والحركة الفكرية في بريطانيا.

طه حسين في معرض القاهرة للكتاب