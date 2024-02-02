استغلالا لإجازة نصف العام.. زوار معرض الكتاب يتوافدون منذ صباح يومه التاسع

(MENAFN
- Youm7) حرص زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب
بدورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، صباح اليوم التاسع، وتزامنا مع إجازة نصف العام الدراسى على زيارة المعرض، اليوم الجمعة، وتجمعت العديد من الأسر والأطفال من أجل اقتناء الكتب والمشاركة والتفاعل مع ندوات والأنشطة الفنية فى ساحات المعرض، وداخل الجناح المخصص للأطفال.
وقامت قوات الشرطة ورجال الأمن الحماية الأمنية بتأمين زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، سواء من خارج بوابات المعرض أو داخلها.
جدير بالذكر أن عدد زوار المعرض أمس وصل نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين حتى الآن إلى 2,812,574 زائرًا، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.
كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة - مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء
بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.
كما استقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، أطفال حي الخيالة.
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