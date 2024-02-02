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استغلالا لإجازة نصف العام.. زوار معرض الكتاب يتوافدون منذ صباح يومه التاسع

2/2/2024 4:29:26 AM
(MENAFN- Youm7) حرص زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب
بدورته الـ55 بمركز المعارض بالتجمع الخامس، صباح اليوم التاسع، وتزامنا مع إجازة نصف العام الدراسى على زيارة المعرض، اليوم الجمعة، وتجمعت العديد من الأسر والأطفال من أجل اقتناء الكتب والمشاركة والتفاعل مع ندوات والأنشطة الفنية فى ساحات المعرض، وداخل الجناح المخصص للأطفال.
وقامت قوات الشرطة ورجال الأمن الحماية الأمنية بتأمين زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، سواء من خارج بوابات المعرض أو داخلها.
جدير بالذكر أن عدد زوار المعرض أمس وصل نحو 424,343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2,812,574 زائرًا، وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.
كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلات المصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة - مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء
بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.
كما استقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، أطفال حي الخيالة.








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