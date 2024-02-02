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لعبة Silent Hill الجديدة مجانية وصغيرة الحجم ومتوفرة بجهاز PS5

2/2/2024 4:29:22 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت شركة بلاى ستيشن عن النسخة الجديدة Silent Hill 2، حيث عادت لعبة Silent Hill ، وفي وقت أقرب مما كان متوقعا، وهو عنوان جديد تمامًا في السلسلة باعتباره حصريًا لجهاز PlayStation 5، وأفضل ما في الأمر هو أن لعبة Silent Hill: The Short message مجانية ويمكنك تشغيلها من اليوم.



وفقا لما ذكره موقع "engadget"، تعمل الشركة على تحديث السلسلة، حيث نرى بطلة الرواية أنيتا تستخدم الهاتف الذكي، وتغامر داخل مبنى سكني متهالك بعد تلقي رسائل من صديقتها.



لكن هذا ليس مبنى عاديا، كانت هناك شائعات عن حالات انتحار هناك، ولن يمر وقت طويل حتى تكتشف أنيتا مساحات غريبة من عالم آخر، يطاردها وحش ملتوي.



هذه هي اللعبة الأولى من بين العديد من ألعاب Silent Hill الجديدة قيد الإعداد، وكتب المنتج موتوي أوكاموتو على مدونة PlayStation أن الرسالة القصيرة بدأت كمشروع تجريبي ساعد المطورين الجدد من عشاق Silent Hill في الحصول على بعض الخبرة العملية.



أراد الفريق أيضًا استكشاف كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تتناسب مع لعبة الرعب النفسي، حيث قررت الشركة أن يكون إصدارها مجانًا لمساعدة الوافدين الجدد إلى السلسلة في التعرف على ما يدور حوله.












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