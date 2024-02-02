تعرف على Imagefx.. أداة جوجل لتحويل النص إلى صورة

(MENAFN
- Youm7) تطرح
شركة جوجل
مجموعة كبيرة من التحديثات على واجهة الذكاء الاصطناعى التوليدى، بما فى ذلك أداة جديدة لتحويل النص إلى صورة، ولعل الأمر المختلف فى أداة جوجل الجديدة
ImageFX
هو أنها تحتوى على واجهة تتميز بـ "شرائح معبرة".
وفقا لما ذكره موقع "engadget"، يتم وضع علامة على الصور والتسجيلات الصوتية التى تم إنشاؤها بواسطة
ImageFX
والتى تم إنشاؤها باستخدام
MusicFX
بواسطة
SynthID، وهى علامة مائية رقمية تهدف إلى توضيح أن هذه الصور باستخدام الذكاء الاصطناعى، خاصة عندما تظهر فى البحث أو Chrome.
ستتضمن إبداعات
ImageFX
أيضًا بيانات تعريف
IPTC، وهذا، وفقًا لشركة جوجل، سيوفر للأشخاص مزيدًا من المعلومات كلما واجهوا صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
يمكن للأشخاص فى الولايات المتحدة وكينيا ونيوزيلندا وأستراليا تجربة هذه الأدوات الجديدة والمتجددة فى AI Test Kitchen
بدءًا من اليوم، فإنها متاحة باللغة الإنجليزية فقط فى الوقت الحالي.
يعمل نموذج
Imagen 2
على تشغيل ميزات إنشاء الصور الجديدة فى ImageFX، إنها أيضًا التقنية التى تقود خيارات الذكاء الاصطناعى التوليدية الجديدة فى Bard
وSearch
وAds
وDuet AI
فى Workspace
وVertex AI.
تقول جوجل، أن Imagen 2
يساعد فى تقديم صور عالية الجودة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى حتى الآن.
تشير الشركة إلى أن النموذج يساعد فى الحفاظ على الصور خالية من القطع الأثرية ويحسن مجالات توليد الصور التى عانت منها هذه الأدوات حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، تقول جوجل إنها قامت "باستثمارات كبيرة" فى تدريب سلامة بيانات
Imagen 2
مع إضافة حواجز حماية للحد من المخرجات الإشكالية مثل المحتوى العنيف أو الهجومى أو الجنسى الصريح بالإضافة إلى تطبيق المرشحات لتقليل مخاطر إنشاء صور لأفراد محددين.
ويرجع ذلك إلى قدرة النموذج المحسنة على إنشاء صور واقعية، وتدعى الشركة أنها تجرى أيضًا اختبارات واسعة النطاق للكشف عن المحتوى الذى قد يسبب مشاكل.
كما أنه إلى جانب ظهور
ImageFX
لأول مرة، تقول جوجل إنها قامت بتحسين
MusicFX
وTextFX، تدعى الشركة أنها أجرت ترقيات لنموذج
MusicLM
الذى يتضمن توليدًا أسرع للموسيقى وصوتًا عالى الجودة، إلى جانب ميزات جديدة، ف يمكن الآن أن تستمر الأغانى التى تم إنشاؤها لمدة تصل إلى 70 ثانية، أما بالنسبة لـ
TextFX، فقد طرحت
Google
تحديثات قابلية الاستخدام بهدف تحسين التنقل وتجربة المستخدم الشاملة.
وأصبح
Gemini Proفى Bard
متاحًا على نطاق أوسع، حيث أصبح الآن متاحًا بأكثر من 40 لغة وشمال 230 دولة وإقليمًا.
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