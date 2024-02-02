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تعرف على Imagefx.. أداة جوجل لتحويل النص إلى صورة

2/2/2024 4:29:22 AM
(MENAFN- Youm7) تطرح
شركة جوجل
مجموعة كبيرة من التحديثات على واجهة الذكاء الاصطناعى التوليدى، بما فى ذلك أداة جديدة لتحويل النص إلى صورة، ولعل الأمر المختلف فى أداة جوجل الجديدة
ImageFX
هو أنها تحتوى على واجهة تتميز بـ "شرائح معبرة".

وفقا لما ذكره موقع "engadget"، يتم وضع علامة على الصور والتسجيلات الصوتية التى تم إنشاؤها بواسطة
ImageFX
والتى تم إنشاؤها باستخدام
MusicFX
بواسطة
SynthID، وهى علامة مائية رقمية تهدف إلى توضيح أن هذه الصور باستخدام الذكاء الاصطناعى، خاصة عندما تظهر فى البحث أو Chrome.

ستتضمن إبداعات
ImageFX
أيضًا بيانات تعريف
IPTC، وهذا، وفقًا لشركة جوجل، سيوفر للأشخاص مزيدًا من المعلومات كلما واجهوا صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يمكن للأشخاص فى الولايات المتحدة وكينيا ونيوزيلندا وأستراليا تجربة هذه الأدوات الجديدة والمتجددة فى AI Test Kitchen
بدءًا من اليوم، فإنها متاحة باللغة الإنجليزية فقط فى الوقت الحالي.

يعمل نموذج
Imagen 2
على تشغيل ميزات إنشاء الصور الجديدة فى ImageFX، إنها أيضًا التقنية التى تقود خيارات الذكاء الاصطناعى التوليدية الجديدة فى Bard
وSearch
وAds
وDuet AI
فى Workspace
وVertex AI.

تقول جوجل، أن Imagen 2
يساعد فى تقديم صور عالية الجودة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعى حتى الآن.


تشير الشركة إلى أن النموذج يساعد فى الحفاظ على الصور خالية من القطع الأثرية ويحسن مجالات توليد الصور التى عانت منها هذه الأدوات حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، تقول جوجل إنها قامت "باستثمارات كبيرة" فى تدريب سلامة بيانات
Imagen 2
مع إضافة حواجز حماية للحد من المخرجات الإشكالية مثل المحتوى العنيف أو الهجومى أو الجنسى الصريح بالإضافة إلى تطبيق المرشحات لتقليل مخاطر إنشاء صور لأفراد محددين.

ويرجع ذلك إلى قدرة النموذج المحسنة على إنشاء صور واقعية، وتدعى الشركة أنها تجرى أيضًا اختبارات واسعة النطاق للكشف عن المحتوى الذى قد يسبب مشاكل.

كما أنه إلى جانب ظهور
ImageFX
لأول مرة، تقول جوجل إنها قامت بتحسين
MusicFX
وTextFX، تدعى الشركة أنها أجرت ترقيات لنموذج
MusicLM
الذى يتضمن توليدًا أسرع للموسيقى وصوتًا عالى الجودة، إلى جانب ميزات جديدة، ف يمكن الآن أن تستمر الأغانى التى تم إنشاؤها لمدة تصل إلى 70 ثانية، أما بالنسبة لـ
TextFX، فقد طرحت
Google
تحديثات قابلية الاستخدام بهدف تحسين التنقل وتجربة المستخدم الشاملة.

وأصبح
Gemini Proفى Bard
متاحًا على نطاق أوسع، حيث أصبح الآن متاحًا بأكثر من 40 لغة وشمال 230 دولة وإقليمًا.







MENAFN02022024000132011024ID1107801432

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