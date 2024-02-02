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تفاصيل ميزة جديدة لجوجل فى الخرائط ستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعى

2/2/2024 4:29:22 AM
(MENAFN- Youm7) تضيف جوجل الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الخرائ ، وهذه الميزة قيد الوصول المبكر وهي متاحة فقط لمناطق معينة ولأعضاء محددين من المرشدين المحليين، وفي الأساس تتيح لك الأداة التحدث إلى التطبيق باستخدام اللغة الطبيعية لاكتشاف أماكن جديدة في مدينتك أو عند السفر عبر هذا البلد.



ووفقا لما ذكره موقع "engadget" اسأل التطبيق عما تبحث عنه، مثل مطعم لتلبية احتياجات مجموعة أصدقائك مع قيود غذائية مختلفة.
 ستحلل نماذج اللغات الكبيرة للشركة المعلومات حول أكثر من 250 مليون مكان إلى جانب الرؤى المقدمة من أعضاء المجتمع كجزء من برنامج المرشدين المحليين.



وتقول جوجل إن النظام سيعمل بغض النظر عن مدى احتياجاتك المحددة أو المتخصصة، حيث تقدم الشركة مثالاً يطلب فيه أحد الأشخاص من التطبيق العثور على أماكن قديمة للتوفير في المدينة، حيث حللت نماذج الذكاء الاصطناعي الأماكن القريبة، إلى جانب الصور والتقييمات ومراجعات المجتمع، يقدم التطبيق مجموعة من الخيارات، كاملة مع الصور الدائرية وملخصات المراجعة.



ويمكن أيضًا استخدام هذه الميزة أثناء التنقل، حيث تقدم جوجل مثالاً على مطالبة الذكاء الاصطناعي بأنشطة في حالة حدوث عاصفة ممطرة مفاجئة.



ويمكنك تحسين نتائج البحث بشكل أكبر عن طريق طرح أسئلة المتابعة، ولكن الميزة محدودة بالتأكيد في الوقت الحالي، لأنها مخصصة للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط وفي مناطق محددة فقط، وبمجرد أن يقدم مستخدمو الوصول المبكر تعليقات كافية، فمن المفترض أن تبدأ في الظهور في المزيد من الأماكن.












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